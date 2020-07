Un esprint ilusionante

Bilbao – "La verdad es que estoy contento con el calendario", recitó Mikel Bizkarra (Mañaria, 1989). En el horizonte se despliegan las 24 carreras en las que Euskaltel-Euskadi se dará cita en la presente campaña, enrarecida por el impacto de la pandemia del coronavirus covid-19, que ha dejado en la cuneta a varias víctimas, entre ellas la Itzulia y la Clásica San Sebastián, canceladas. La temporada se reducirá a tres meses de esprint, de actividad frenética: los neumáticos naranjas comenzarán a rodar en Portugal en el GP Torres Vedras-Troféu Joaquim Agostinho, desde el próximo día 18 al 21, y darán por finalizado su tránsito anual en la Klasika de Ordizia el 12 de octubre. Por el camino, los dirigidos por Jorge Azanza competirán en Francia, Italia y Croacia. De entre todas esas pruebas, el director técnico también destacó la Vuelta a Burgos (del 28 de julio al 1 de agosto), el Circuito de Getxo (2 de agosto), los Estatales (21 y 23 de agosto) y la Coppi Bartali (entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre). "Debido a toda esta situación sanitaria hay carreras que saldrán bien paradas. Entre ellas, la de Getxo, donde habrá más World Tour que nunca. Intentaremos salir con todo", afirmó el preparador de Ziordia. De hecho, Jesús Ezkurdia, mánager de Euskaltel-Euskadi, aseguró que Mikel Landa, patrón del bloque, será de la partida en el asfalto de Eskuinaldea. "Quiere correr en casa", señaló Ezkurdia. Asimismo, el acto de ayer en la sede de Derio de Euskaltel sirvió para presentar las nuevas camisetas que la empresa telefónica regalará a sus clientes mediante un sorteo para apoyar a los ciclistas vascos en las cunetas.

"Está siendo un año muy difícil, porque hemos estado tres meses sin carreras. Incluso, pensábamos que iba a ser peor, que podía darse la temporada por terminada, pero en julio empezamos a competir y estamos contentos. Los corredores entrenamos para ello y es lo que de verdad nos llena. Hay que darlo todo", afirmó el corredor vizcaino, uno de los fichajes de la Fundación, que arriba al bloque naranja desde el extinto Euskadi Murias junto a Mikel Aristi, Garikoitz Bravo, Julen Irizar y Mikel Iturria. El mañariarra consideró que "el Troféu Joaquim Agostinho es una carrera que estoy seguro que cualquiera del equipo va a ir con una ilusión tremenda. Llevamos mucho tiempo sin correr y todos queremos empezar bien". "Lo malo es que la Vuelta a Portugal no tenga fechas. Es una carrera bonita que teníamos en el calendario. Ojalá que se encuentren fechas", desbrozó.

Con todo, la suspensión de la primavera vasca por el covid-19 y que la Vuelta no haya invitado a los naranjas suponen un cambio de timón en un conjunto "ilusionado". "Si me hubiera quedado sin las carreras de casa sin una razón aparente, todo habría sido más duro, pero venimos de una situación muy complicada, que no habíamos vivido nunca. Al final, hay que adaptarse. Algunas carreras que quizás no eran tan importantes se han convertido en ilusionantes. Cada cita en el calendario será bonita", remachó Bizkarra. Entretanto, Jorge Azanza reconoció que "no te deja de dar pena no estar en la salida de la Vuelta en Irun". "Se ha instaurado un nuevo modelo de invitación distinto al de otros años con el que Total Energie ha salido beneficiado y nosotros, perjudicados. Aun así, no bajamos los brazos. Nuestro objetivo es participar en 2021 y en ello estamos", remachó Jorge. A su vez, Ezkurdia recordó que "cuando empezamos con esto, una vez que corres las citas de casa, quieres estar en la Vuelta, pero no ha podido ser por el cambio de normativa. Ha sido un año raro y hubo mayor dificultad. De todas formas, Euskaltel y la Vuelta están íntimamente ligados. El ciclismo vasco es una referencia a nivel mundial. Si nosotros vamos a ser una punta de lanza, es un matrimonio que tiene que suceder. Las relaciones son cordiales y nos necesitamos".

LA RESPONSABILIDAD "El calendario está comprimido, pero tenemos una plantilla suficiente para hacer frente a la campaña. Tenemos 20 corredores y no será una labor difícil ubicarles", desgranó Azanza, quien consideró que las referencias serán "Juanjo Lobato, ganador dos veces del Circuito de Getxo, Mikel Bizkarra, Mikel Iturria, ganador en la Vuelta, Mikel Aristi o Rubén Fernández, todo un líder en la Vuelta".

el calendario

18-20/07: GP Torres Vedras-Troféu Joaquim Agostinho (Portugal)

28/07-1/08: Vuelta a Burgos

1-4/08 La Route d'Occitanie (Fr.)

2/08: Circuito de Getxo

6/08: Mont Ventoux Dénivelé Challenge (Fr.)

18-21/08 Tour du Limousin (Fr.)

21/08: CRI Campeonato de España

23/08: Campeonato de España en ruta

27-30/08: Tour Poitou-Charentes (Fr.)

29/08: Trofeo Matteotti (Italia)

30/08: Memorial Marco Pantani (Italia)

31/08-4/09: Coppi e Bartali (Italia)

12/09: Tour de l'Eurométropole (Fr.)

13/09: GP de Fourmies (Francia)

16/09: Giro della Toscana (Italia)

17/09: Coppa Sabatini (Italia)

20/09: Giro dell'Appennino (Italia)

21-28/09: Mundiales de ciclismo

22/09: Regione Lombardia (Italia)

29/09-4/10: Croatia Tour (Croacia)

4/10: Tour de Vendée (Francia)

8/10: Paris-Bourges (Francia)

11/10: Paris-Tours (Francia)

12/10: Ordiziako Klasika

