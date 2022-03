Una Copa para encontrar el punto de inflexión

El Lointek Gernika Bizkaia busca en la Copa una bocanada de optimismo y confianza, un punto de inflexión, después de unos meses, una temporada en realidad, que en el Media Day convocado en Maloste Mario López reconoció como "la más complicada desde que soy entrenador". Hace unas semanas, el conjunto vizcaino se jugó la plaza de cabeza de serie en el torneo con el Cadi La Seu. El resultado fue una derrota y desde entonces, el Lointek Gernika no ha podido enderezar su trayectoria y aún tiene que sumar algunas victorias para asegurar su presencia en la lucha por el título. Todo sale torcido últimamente y el aplazamiento del último duelo por el compromiso europeo del Girona "tampoco nos ha venido bien. Habríamos preferido jugar contra un rival fuerte y llegar con más ritmo a la Copa".

De cara a los cinco partidos que le quedan para lograr el objetivo del play-off, la cita copera debe servir para recuperar la consistencia, la solidez defensiva y el acierto que le están faltando para ganar. "En la Copa todos partimos de cero y esperamos ser capaces de revertir la situación que arrastramos en la segunda vuelta y salir reforzadas para afrontar el final de la Liga Femenina. Las jugadoras, desde luego, están con ganas de hacer un buen torneo", comentó el técnico gernikarra. El Lointek Gernika ha llegado mucho mejor a otras ediciones de la Copa, pero el Cadi La Seu será de nuevo el rival en cuartos de final, "y es el que todas queríamos, no nos vamos a engañar", admitió Rosó Buch, una de las jugadoras del equipo que acumula más presencias en el torneo. "Sabemos que no estamos en buena racha, pero también que tenemos talento y queremos demostrar que somos mejores de lo que estamos demostrando últimamente. El Cadi La Seu es un gran equipo, pero queremos aprovechar este oportunidad y llegar al menos a semifinales", añadió la escolta catalana, que asume que "el Gernika no está acostumbrado a estar en esta situación, pero somos un club y un equipo respetados y queremos estar a la altura y dar una alegría a la afición".

Belén Arrojo recordó que "en la Copa puede pasar cualquier cosa y queremos poner el 200% para dar la vuelta a la situación. El escenario va a ser distinto y estoy segura de que vamos a salir liberadas". La capitana del equipo gernikarra mostró todo su respeto al Cadi La Seu ya que "es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y tiene jugadoras jóvenes muy talentosas". La lógica dice que el partido va a ser igualado, por eso las claves pasan por "hacer un buen trabajo en defensa, salir con el cuchillo entre los dientes, para poder soltarnos en ataque".

Paula Ginzo se mostró convencida de que esta Copa va a suponer un revulsivo para el equipo, de que "todo lo malo que nos ha pasado hasta ahora, todas las malas sensaciones, van a quedar atrás porque nos lo merecemos y porque estamos trabajando para ello". Evitar a los tres grandes en el sorteo supuso "una motivación", aunque la pívot gallega destacó también la calidad del conjunto ilerdense, que saca siete victorias al Lointek Gernika en la Liga. "Pasar a semifinales sería un chute de energía", apuntó Ginzo, que mostró su confianza en poder llegar a un final igualado "y llevárnoslo". "Últimamente, el balón parece una patata caliente, pero si conseguimos confiar las unas en las otras en la cancha, podemos hacerlo", añadió.

Mario López destacó la calidad del Cadi La Seu "que está haciendo una grandísima temporada" y eso obliga a su equipo a mejorar muchas cuestiones y, sobre todo, la gestión de los finales igualados. "Hemos perdido seis partidos por menos de seis puntos porque no hemos sabido jugar esos minutos decisivos", indicó antes del que se prevé como el duelo más equilibrado de los cuartos de final. "Es como una final y las jugadoras siempre intentan agarrarse al partido. Por eso, no habrá esos problemas de falta de deseo que hemos tenido en la Liga, sobre todo fuera de casa", sentenció el técnico gernikarra.