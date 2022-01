Danilo Brnovic, otra apuesta llegada de Tenerife

La buena relación entre el Teknei Zornotza y el Lenovo Tenerife volvió a quedar demostrada una vez más. El club tinerfeño ha encontrado en Amorebieta un escenario perfecto para que se desarrollen sus jugadores. Así, primero llegó cedido Alberto Cabrera, que no dudó en repetir la experiencia del curso pasado, y en diciembre fue el turno de Danilo Brnovic (Podgorica, Montenegro; 2000). El conjunto dirigido por Mikel Garitaonandia necesitaba una pieza más para dar algo más de profundidad a la plantilla y el montenegrino estaba deseoso de dar un paso adelante en su carrera y de disponer de minutos en una categoría superior, ascendiendo de la EBA a la LEB Plata. Poco a poco, Brnovic va adaptándose a la nueva división y hoy ante el Reina Yogur Clavijo, a las 18.30 horas en Larrea, tendrá un nuevo reto en un partido en el que el Teknei Zornotza espera revertir su pequeña mala racha y seguir mirando hacia arriba.

Este año Brnovic alternaba entrenamientos con el primer equipo del Lenovo Tenerife con los partidos jugados en el filial de la EBA. Pero el montenegrino quería disputar minutos competitivos en una categoría superior y la oportunidad del Teknei Zornotza apareció en el momento justo. "Quería dar un paso adelante en mi carrera, subir una categoría más y aquí estoy. Creo que es muy bueno para mi futuro. Todos los días estoy aprendiendo muchísimo de mis compañeros y del entrenador", comenta. Una de las razones por las que Brnovic está en Amorebieta es la relación que tienen ambos clubes y en la plantilla zornotzarra también está cedido Cabrera. "Alberto me habló muy bien del club, de la gente, del sitio y por eso me decidí a venir. Ahora estamos los dos aquí y me está ayudando mucho desde el primer día. Ambos estamos en la misma situación", añade.

Brnovic llegó con la temporada empezada, pero no tardó en sentirse cómodo en Amorebieta. "Es un sitio pequeño, bonito y todo está cerca. A la gente le encanta el club y las gradas están llenas. Me gusta mucho la energía de la gente y cómo tratan de ayudarnos para conseguir los objetivos", declara. En lo deportivo tampoco necesitó demasiado para hacer suyas las metas del equipo y cree que el Teknei Zornotza puede hacer algo grande esta temporada: "Tenemos muy buen grupo este año. Estamos trabajando muchísimo y bien. Todos queremos ser el mejor equipo de la liga y creo que lo vamos a conseguir".

Esta no es la primera experiencia de Brnovic fuera de casa. El montenegrino ha vivido un camino "poco ordinario" para llegar hasta el lugar en el que está. Con solo 16 años apostó por viajar desde Podgorica hasta Tenerife para enrolarse en la Canarias Basketball Academy. "Fue bastante difícil. Los primeros días fuera de casa echaba de menos a mi familia, a la ciudad, a mis amigos. Era un niño. Pero era algo importante para mi carrera y creo que ahora estoy creciendo bastante", afirma. Ese esfuerzo tuvo su recompensa y el Lenovo Tenerife se fijó en él. Comenzó a entrenar con el primer equipo y vio cumplido uno de sus sueños al debutar en la ACB, llegando a jugar dos partidos: "Desde el primer día que estuve en España, mi sueño era estar primero algún día en un equipo de ACB y luego debutar. Fue una sensación increíble aunque tenía muchos nervios".

Aquel debut fue un pequeño paso. La primera toma de contacto con una competición. Sin embargo, Brnovic es consciente de que actualmente debe trabajar mucho para tener de nuevo esa oportunidad algún día. El jugador de Podgorica está centrado en ayudar al Teknei Zornotza a llegar a lo más alto en la LEB Plata, pero no niega que su gran sueño en el baloncesto sigue estando en las competiciones más exigentes. "Mi objetivo de cara al futuro es dar el máximo cada día y ojalá cumplir algún día mi sueño de jugar en la ACB y en la Euroliga, es algo que sueño desde que empecé a jugar a baloncesto", reconoce. En ese camino ambicioso y, como él mismo lo define, fuera de lo habitual, su parada actual es Amorebieta y aspira a crecer todo lo posible junto al club.

