Maloste, la baza del Lointek Gernika

EL Lointek Gernika Bizkaia se marchó al parón de selecciones con cierta preocupación por su situación en la Liga Femenina, pero en una semana consiguió darle la vuelta con dos victorias consecutivas ante el Baxi Ferrol y el Ensino Lugo que han aclarado mucho el panorama. Los tres grandes (Avenida, Valencia y Girona) empiezan a mostrarse intratables de nuevo, con victorias muy amplias, pero por debajo de ellas hay mucha igualdad. De esta menra, el conjunto foral afrontará el derbi del sábado ante el Araski en Maloste bien metido en las posiciones de Copa, con dos partidos de ventaja sobre el noveno clasificado, y con serias opciones de alcanzar incluso la cuarta plaza que otorga la condición de cabeza de serie porque aún deben jugar contra el Cadi La Seu, que les saca un triunfo a las gernikarras, y contra el Campus Promete, con el que van igualadas.

Claro que la misma aspiración tiene el conjunto de Gasteiz, que llega al derbi con idéntico balance que el Lointek Gernika y una plantilla bastante cambiadA en verano y que aún puede dar más de sí. Pero también Mario López espera más de sus jugadoras, que deberán sacar de su cabeza las obligaciones europeas para afrontar en las mejores condiciones un derbi siempre exigente. La participación de Lashann Higgs y Margaret Roundtree, ausentes el miércoles en Francia, debe aportar energía, frescura de piernas y recursos ofensivos a un grupo que ya va acumulando bastante desgaste, pero que no rebaja ni un ápice su ambición.

El calendario no perdona, pero es inevitable pensar en el decisivo compromiso del próximo miércoles en la Eurocup ante el Flammes Carolo del que saldrá el equipo que acompañará a La Roche Vendée a la fase de eliminatorias. La clara victoria (60-80) del conjunto de las Ardenas ayer jueves ante el Virtus en Bolonia simplifica muchísimo todas las cuentas: las italianas están fuera y el que gane en Maloste será segundo de grupo. Por el contrario, el que pierda se quedará con dos victorias y tendrá casi imposible ser uno de los cuatro mejores terceros de los seis grupos de su conferencia que también acceden a los cruces de la Eurocup.

todo al alcance



Las dos derrotas abultadas ante La Roche le han pesado al Lointek Gernika en este grupo de la muerte, el más duro de todos con diferencia. Sin embargo, aún está a tiempo de corregirlo, pero para ello va a necesitar su mejor versión y todo el apoyo posible de su afición, que no ha visto perder a su equipo en la Liga Femenina y no le ha visto ganar en la Eurocup. Queda una última carta y habrá que jugarla, en primer lugar, con el acierto exterior que faltó ante La Roche Vendée. Que entre Roselis Silva, Rosó Buch y Angie Bjorklund se queden en dos puntos entre las tres no es lo normal ni probable que se repita en dos partidos seguidos.

Las vizcainas ganaron al Flammes Carolo en su cancha por once puntos en la primera vuelta de la Eurocup, pero el equipo galo, que lidera la Liga francesa con seis victorias y una derrota, ha recuperado desde entonces a dos piezas de mucha calidad como son la estadounidense Nia Coffey y la bosnia Marica Gajic y va a suponer otro obstáculo enorme, tan armado como el último vérdugo del equipo de Mario López. No obstante, el equipo gernikarra ha hecho caer torres muy altas y esta es otra más en el camino. Después de todo, sigue dependiendo de sí mismo para conseguir sus objetivos, lo puede lograr ante sus propios aficionados y eso es una ventaja en estos momentos de la temporada.