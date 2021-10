El Zornotza, atractivo y con ambición

EL Zornotza regresa a la competición el sábado en Larrea ante el Círculo Gijón (18.30 horas) y lo hace con las mismas señas de identidad que le han caracterizado en los últimos años. La plantilla vuelve a vivir una revolución y serán muchos los jugadores que se estrenen con la camiseta zornotzarra, pero la esencia sigue intacta. Realizar ese juego lleno de intensidad y atractivo para el aficionado será uno de los objetivos. A partir de ahí, el reto será mejorar cada día y tratar de acabar lo más arriba posible en la LEB Plata. Todo ello con mucha importancia para los jugadores vizcainos, que tendrán otra oportunidad más para enseñar sus virtudes en un escaparate muy interesante como es la tercera categoría del baloncesto estatal.

Una de las grandes noticias de esta temporada no estará en la cancha, si no a su alrededor. Los aficionados vuelven a Larrea y las gradas del pequeño pabellón rugirán con fuerza de nuevo para dar ese impulso extra a sus jugadores. "Para nosotros es fundamental que Larrea esté lleno. El baloncesto en Zornotza no tiene sentido si la afición no está, si no disfruta. Todo nuestro trabajo es para que el pueblo de Amorebieta tenga un equipo del que sentirse orgulloso y creo que durante años lo hemos conseguido", explica Mikel Garitaonandia, técnico del Zornotza. En la parte final de la temporada pasada ya se pudo ver cómo los seguidores del equipo tenían hambre de baloncesto y se desplazaban para ver los partidos que en su localidad no podían ver por las restricciones. Este año no tendrán que recorrer kilómetros y desde el primer resurgirá el característico ambiente de Larrea.

Una de las razones principales de esa unión surgida entre el Zornotza y su afición es el juego del equipo. Los partidos lentos y tediosos, con posesiones largas es algo que no gusta en Amorebieta. Quieren intensidad, velocidad y un baloncesto jugado a un ritmo altísimo. "Es un poco nuestro símbolo. Para mí es fundamental la unión que existe entre la afición y el equipo y esperemos que este año la gente pueda disfrutar en la pista. Eso creo que se hace con un baloncesto que tenga un ritmo alto, con muchas opciones y hemos diseñado una plantilla para intentar mantener un juego atractivo con la idea de hacer un baloncesto de pocos segundos y bastante agresividad en defensa", cuenta el entrenador de Durango. Aunque ese estilo de juego no solo se debe a las ganas de agradar a los aficionados, también tiene que ver con las características de su núcleo principal de jugadores vizcainos: "Tenemos un grupo de jugadores vizcainos que todos los años intentamos renovar y que les encaja muy bien este tipo de juego con el que podemos potenciar sus virtudes. En ese contexto intentamos encontrar perfiles que complemente y también potencien esa capacidad que nuestro jugadores tienen".

malabares en pretemporada



Para encontrar esos complementos que encajen con la filosofía del equipo, el cuerpo técnico zornotzarra ha tenido que vivir un verano de muchas llamadas y también de quebraderos de cabeza surgidos por el retraso de las llegadas de algunos jugadores, algo que se está dando con más frecuencia este año y lo están sufriendo bastantes clubes. Esa situación, entre otras, han hecho que la pretemporada del Zornotza no sea la perfecta. "Hemos tenido una pretemporada un poco accidentada y nos ha costado que todo el mundo estuviera full time con nosotros", apunta Garitaonandia, que reconoce que está satisfecho con el trabajo de los suyos: "A todos los entrenadores nos gustaría tener un poco más de margen para trabajar un poco mejor, pero en términos generales estamos bastante contentos".

La competición exige el máximo y el Zornotza afronta este año el reto de la LEB Plata con ambición después de haberse quedado el curso pasado a un paso del ascenso. "Supongo que la gente esperara que seamos un equipo de la parte alta y nosotros nos ponemos cada años esa presión, a veces incluso irreal. Nos gusta trabajar con esa ambición e intentar ser lo mejor posible", declara el técnico del conjunto zornotzarra, que también cree que lo mejor es ir paso a paso: "La LEB Plata no permite errores y es fácil hablar de intentar mejorar pero ahora lo importante para nosotros, dentro de esa ambición, es descubrir nuestro sitio y seguir trabajando para mejorar cada día".

La plantilla

NombrePuestoEdad

Jon Aldekoa Base 21

Alberto Cabrera Base 23

Sandro Gacic Base 21

Joseph Cremo Escolta 24

Oier Ardanza Escolta 20

Mikel S. de la Maza Alero 26

Iker Salazar Alero 28

Borja Mendia Ala-pívot 26

Reginald Agbeko Pívot 29

Bola Olaniyan Pívot 28