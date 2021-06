Los Harlem Globetrotters piden su admisión en la NBA

Los Harlem Globetrotters han emitido un comunicado pidiendo su admisión en la NBA. Han enviado una carta al comisionado de la NBA Adam Silver y a la Junta de Propietarios mostrándose a favor de su admisión tras 72 años de ausencia.



"Nuestros jugadores fueron fundamentales en la integración de la liga que se remonta a 1949. Nos enorgullecemos de que nuestros jugadores fueran reclutados por equipos de la NBA".



"Ahora, después de años de atraer a los mejores jugadores negros, es hora de que la NBA reconozca nuestra contribución al juego. Con la liga ya considerando una expansión, ha llegado el momento. Los Harlem Globetrotters están listos para negociar una franquicia", afirman en el comunicado.





Our official statement on yesterday's letter to the @NBA #DearNBA #SpreadGame pic.twitter.com/pbc2fOchDi