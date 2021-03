Rosó Buch, jugadora del Lointek Gernika Bizkaia: "Tenemos mucho corazón y eso nos puede dar un plus para competir"

La Copa suele ser la cita de la ilusión. ¿También este año lo es para el Lointek Gernika con todo lo que ha pasado?

—Está claro que no estamos en nuestro mejor momento porque hemos pasado el covid casi todas y no hemos podido entrenar en grupo, pero la competición siempre motiva, es una fecha marcada siempre, y sabemos que en cuanto estemos allí vamos a hacer todo lo posible para pasar adelante. Tenemos una muy buena química y mucho corazón y eso nos puede dar un plus para competir. Por eso, vamos con toda la ilusión.

También le quita mucha gracia al torneo que no haya público.

—Sí, mucha. A mí me encanta interactuar con el público, sentir ese apoyo y esa adrenalina, o incluso la motivación extra que te da jugar en campo contrario. Es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado, pero se les va a echar de menos. Sabemos que el covid está siendo un desastre no solo para los deportistas, sino para toda la sociedad y toca apechugar y tratar de salir adelante de la mejor manera.

Hasta ahora, el Lointek Gernika ha jugado 30 partidos oficiales desde septiembre, pero queda aún la parte más importante de la temporada y están en todos los frentes.

—Ya lo creo, tenemos un mes de marzo increíble con dos o tres partidos por semana hasta que acabe la temporada. No te voy a engañar, las jugadoras preferimos tener partidos antes que entrenar mañana y tarde. En ese sentido, está bien, pero tenemos la incertidumbre de saber cómo va a responder físicamente el equipo con tantos partidos seguidos.

El covid les ha llegado cuando estaban en su mejor momento de la temporada. En estos días encerradas, ¿se han llegado a plantear si todo el esfuerzo ha merecido la pena, que la temporada se pueda estropear por una circunstancia que no se puede controlar?

—Es verdad que en la Eurocup hicimos alguno de los mejores partidos de la temporada y además nos unió mucho como equipo. Ahora sentimos que no es justo, que no nos merecemos que nos pase esto justo en el mejor momento, cuando pensábamos que en nuestro 100% podíamos llegar a la Copa y liarla porque estábamos jugando buen baloncesto. Ahora da rabia porque no sabemos cómo ni llegaremos, ni cuántas. Nos da pena, pero ya digo que vamos a dar todo lo que podamos en la Copa.

El equipo ha sido competitivo en una temporada en la que hay tres equipos que parecen inabordables.

—Este club y Mario como entrenador siempre tienen el objetivo de estar ahí arriba, son varios años ya entre los cuatro o cinco primeros. Es un equipo que compite contra todos y siempre da alguna sorpresa. Ahora estamos ahí otra vez, hemos ido logrando los objetivos y solo falta el esprint final y aunque vayamos justas de fuerzas, vamos a tratar de cumplir también. Ahora acabar cuartas y tener el factor campo no tiene tanta importancia, pero queremos seguir ganando sobre todo por nosotras, por tener buenas sensaciones llegando al play-off. Tenemos una plantilla larga para hacer el esfuerzo y vamos a por ello.

Su valoración personal de la temporada, ¿cuál es?

—La verdad es que 2021 no ha empezado bien porque me hice un esguince de tobillo, me perdí tres partidos, forcé para llegar a la Eurocup y luego fui la primera en coger el covid. Así que ahora mismo tengo que valorar lo que hice en la primera vuelta y es todo muy positivo. Estoy disfrutando en la pista, Mario me da mucha confianza y creo que estoy respondiendo. Los primeros partidos que jugamos con público tuve una conexión muy especial con el público, pero ahora mismo solo pienso en recuperar mi mejor forma y volver a ayudar al grupo y ser importante.

Todas las jugadoras destacan el buen ambiente que hay en el equipo. Ahora es algo fundamental.

—Sí, lo hablamos mucho entre nosotras. He jugado en muchos sitios y nunca he encontrado lo que tenemos aquí. Somos todas una familia, competimos, pero de forma sana, y nos respetamos, nos ayudamos y nos cuidamos. Ahora, con lo que ha pasado, estamos todas por la otra y es por eso que tenemos una ilusión añadida por llegar a este tipo de partidos importantes como la Copa o el play-off.

Siempre se habla de que en la Copa puede haber sorpresas, pero este año parece imposible, sobre todo cuando el Avenida no ha perdido ningún partido en todo el curso.

—Sí, claro, el Avenida es el principal favorito por la plantilla que tiene, por cómo está jugando y porque está ganando la mayoría de los partidos muy fácil. Luego, en la Copa pueden pasar cosas a partido único. Yo gané una Copa con el Conquero contra el Avenida cuando nadie lo esperaba. Entonces, sé que es posible. Hay que jugar y podemos competir contra todos porque lo hemos demostrado.

¿Con ganar mañana al Tenerife se darían por satisfechas?

—No exactamente, pero el objetivo es llegar al primer partido, sobrevivir y sacarlo como sea. Luego, ya no tenemos presión ni obligación ni nada que perder. Solo queremos disfrutar y competir porque creo que el trabajo que el equipo ha hecho durante el año se merece al menos llegar a semifinales. A ver si el covid nos lo permite.

ESTE JUEVES comienza la copa

el avenida, a por SU DÉCIMO título

Girona-Estudiantes. El Girona y el Estudiantes anuncian un duelo muy atractivo por el estilo de juego de ambos equipos. Las madrileñas vuelven a la Copa 16 años después mientras las catalanas persiguen su quinta final seguida. Su entrenador Alfred Julbe ya ganó la Copa masculina.

Avenida-Ensino.El equipo charro ha ganado nueve Copas, entre ellas seis de las siete últimas, y esta temporada no ha perdido ningún partido. Es aún más favorito en una repetición del duelo de cuartos del año pasado, con las lucenses como víctimas a priori.

