Ludde Hakanson: "Creo que estoy en la mejor forma de mi vida"

Ludde Hakanson espera que esta sea la temporada en que se asiente en la Liga Endesa en la que debutó con apenas 18 años. "Ojalá sea así. La pasada temporada maduré mucho, tuve que liderar el equipo y creo que he mejorado mucho mentalmente. Pienso que estoy en la mejor forma de vida y ahora sé lo que tengo que hacer para ayudar al equipo a ganar", comentó ayer el base sueco de 24 años, que espera dar continuidad a la gran temporada que hizo en el Zielona Gora polaco y que hizo que el Bilbao Basket se fijara en él. "Me puse muy contento cuando mi agente me habló del interés de Bilbao. Fue todo muy rápido y fácil", explicó Hakanson, que vivirá en Miribilla su quinta experiencia en la ACB tras jugar en el Barcelona, el Baloncesto Sevilla, el Fuenlabrada y el Estudiantes.

Por su parte, Rafa Pueyo destacó la gran experiencia de Hakanson en varias competiciones, pese a su juventud, y le definió como "un base con capacidad para anotar desde el tiro exterior y que en el bloqueo directo sabe leer las situaciones para sí mismo o para sus compañeros". "Espero que continúe su progresión aquí y sea un jugador importante para el Bilbao Basket", añadió el director deportivo del Bilbao Basket. El jugador de Alsten recogió el guante ya que siente que "tenemos un buen grupo de jugadores. He visto los partidos de la temporada pasada y se ve que disfrutaban en el campo y eso siempre ayuda". Además, el base escandinavo ha coincidido con varios compañeros antes como Balvin, Rigo y Zyskowski "y eso hace que no sea un equipo completamente nuevo para mí".

Ludde Hakanson reconoció que tiene "muchas ganas de competir y jugar partidos", pese a estos extraños tiempos, ya que, en su caso, ha estado cinco meses parado en casa, "es como tres veranos, aunque he tenido tiempo para trabajar en cosas que en un verano normal no podía". El único problema de esta temporada puede ser jugar sin público porque "la afición es de lo mejor del Bilbao Basket. He jugado cinco veces en Miribilla y nunca he ganado. Tenía ganas de sentir lo que es jugar aquí como local y espero que pueda ser lo antes posible".

En todo caso, el Bilbao Basket sigue trabajando ya con toda la plantilla a disposición de Álex Mumbrú y la semana que viene empezará ante el Estudiantes la tanda de seis amistosos que ha podido cerrar la dirección deportiva, incluida la Euskal Kopa ante el Baskonia. Falta por confirmar los días, horarios y escenarios de los partidos, que tendrán que adaptarse a las normas sanitarias que imperan en estos momentos. Por eso, parece difícil que pueda haber público en ninguno de ellos.

Otro capítulo con el GBC



A esa situación se añade la incertidumbre creada por el pulso entre la ACB y el Gipuzkoa Basket que ayer vivió otro capítulo. Aunque la patronal incluye al club donostiarra en la tabla que registra todos los movimientos del mercado veraniego después de aceptar el pasado 4 de agosto su inscripción en cumplimiento del auto dictado por un juez de Barcelona, ayer la propia ACB decidió presentar oposición a esas medidas cautelares ya que entiende que un juzgado no tiene competencias para tomar esa decisión, sino que debe ser el Consejo Superior de Deportes, a través del Tribunal de Arbitraje del Deporte, quien lo haga. Así que, con los equipos ya en marcha, aún no se sabe si la próxima campaña va a ser de 18 o de 19.

"He visto los partidos de la temporada pasada. Se ve que los jugadores disfrutaban en el campo y eso siempre ayuda"