El Bilbao Basket hará "Lo posible" para retener a Lammers

Bilbao – Rafa Pueyo realizó ayer un balance "muy positivo" de la temporada realizada por los hombres de negro y dibujó con bastante claridad las líneas maestras que tendrá el proyecto del próximo curso. El director deportivo del Bilbao Basket destacó su satisfacción por "mantener un bloque que nos ha dado muchas alegrías", anunció que Thomas Schreiner, Rafa Martínez, Sergio Rodríguez e Iván Cruz no continuarán el curso que viene, que la llegada de sus sustitutos –Ludde Hakanson, Jaroslaw Zyskowski, Álex Reyes y Felipe Dos Anjos– está "bastante avanzada y en breve habrá noticias al respecto" y aseguró que el club hará "todo lo posible" para que Ben Lammers no cambie de aires. Sobre la situación del pívot estadounidense, por el que se ha interesado el Alba Berlín, entre otros, Pueyo afirmó que "Ben ha hecho una muy buena temporada, los que pudieran tener dudas sobre si podría jugar a buen nivel en la ACB viniendo de la LEB se las han quitado. Él tiene una cláusula de salida, pero de momento tiene contrato con nosotros y nadie la ha hecho efectiva. ¿Que pueda pasar? Entra dentro de lo posible. Si ocurre estaremos preparados, pero nuestra intención es que continúe con nosotros. Haremos todo lo posible para que se quede".

El director deportivo de la entidad de Miribilla, que avanzó que espera que Lolo Encinas y Javi Salgado continúen como ayudantes de Álex Mumbrú –"nuestra intención es que sigan y la suya creemos que también es la de seguir"–, dedicó unas palabras a cada uno de los jugadores que cerraron ayer su periplo en el club. Sobre Rafa Martínez apuntó que su no continuidad fue "una decisión consensuada pero difícil porque nos ha aportado mucho y él estaba contento en Bilbao, pero en su caso jugar dos competiciones iba a hacerle difícil estar al mejor nivel y él es muy competitivo; se lleva un muy buen recuerdo del Bilbao Basket y a nosotros nos deja un gran sabor de boca haber podido contar con todo un caballero del deporte". También el adiós de Schreiner lo consideró especial porque "es un profesional con todas las letras y en mayúsculas que deja un recuerdo muy bueno; desgraciadamente no ha podido terminar el curso jugando y el club va a poner todos los medios a su disposición para que su rehabilitación sea perfecta y esté preparado para la temporada que viene".

A Cruz, por su parte, le agradeció su aportación en estas dos últimas campañas, destacando que "estoy seguro de que va a tener alguna oferta buena, es un jugador que se lo ha ganado" y sobre Sergio Rodríguez reconoció que el club quiso que siguiera, pero no hubo acuerdo entre las dos partes: "Es un jugador que ha rendido a un muy buen nivel y que dio un paso al frente tras la marcha de Bouteille, pero desgraciadamente no hemos llegado a un acuerdo. Queríamos que continuara, pero no ha podido ser. Esto es baloncesto profesional y no siempre la idea de uno puede ir de la mano de la del otro. Le deseo mucha suerte y deja un buen recuerdo en Bilbao. Ha sido un jugador muy comprometido y buen compañero".

Juventud y físico Pueyo confirmó que el objetivo que pretende el club con los nuevos fichajes es ganar en juventud y capacidad física. "Con los fichajes siempre tratamos de mejorar, pero no siempre acertaremos. La plantilla se va a rejuvenecer pero creo que también puede mejorar a nivel físico aunque no todos los casos han sido iguales, en cada posición el motivo del cambio ha sido diferente", reconoció, confirmando que el plantel de la próxima temporada estará compuesto por doce jugadores: "En la Champions hay que inscribir a 16 y meteremos a cuatro de nuestra cantera. En principio, uno de esos cuatro irá siempre convocado porque hacen falta cinco jugadores de formación". Además, el director deportivo reconoció que desconocen si deberán jugar alguna previa en la Champions League y que aún no hay fechas de arranque de la próxima ACB ni claridad sobre protocolos sanitarios en la competición continental. En un clima de incertidumbre, el club optó por moverse rápido: "Teníamos muy claro que queríamos mantener el bloque y los movimientos a realizar para cerrar la plantilla. No había razón para esperar.