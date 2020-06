El Bilbao Basket busca compensar a su afición

bilbao – El Bilbao Basket remitió ayer una carta a sus abonados en la que les asegura que el club está "trabajando y recopilando información y asesoramiento para encontrar la fórmula de compensación por los encuentros no disputados esta temporada en Miribilla". Han sido seis los que quedaban hasta el final de la Liga regular: Zaragoza, Joventut, Murcia, Burgos, Barcelona y Tenerife. La posibilidad de disputar el play-off también estaba ahí por lo que la entidad bilbaina ha podido perder una buena taquilla.

El consejo de administración advierte de que todas las decisiones que se han tomado han ido encaminadas a "preservar la estabilidad del proyecto a largo plazo" y por ello no quieren "dar pasos en falso que supongan una desviación presupuestaria que no podamos asumir". En este sentido, apunta que el hecho de no haber acudido a un ERTE, como han hecho otros clubes, "a pesar del esfuerzo económico que ha supuesto, nos parecía la respuesta institucional que correspondía para agradecer el esfuerzo y redoblar la confianza en todos aquellos que habían dado lo mejor de sí mismos en esta gran temporada".

Por todo ello, el Bilbao Basket recuerda que "si algo nos ha enseñado el pasado es a ser prudentes" y agradece la "paciencia" de toda su afición, a la que espera corresponder "a la mayor brevedad posible". El club lamenta también los daños humanos causados por el coronavirus y agradece el trabajo de los trabajadores sociales. "Nuestra prioridad siempre ha sido velar por la seguridad de nuestros trabajadores. El final de temporada nos deja un sabor agridulce porque no es lo que merecía nuestra magnífica trayectoria, pero jugar la fase final será un claro mensaje de esperanza", concluye la misiva.