Julie Wojta: "Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar al Araski "

El Lointek Gernika arranca hoy a las 18.00 horas la Copa ante el Araski y las jugadoras, entre ellas Julie Wojta, solo piensan en este choque, sin mirar más allá de los cuartos

gernika – Julie Wojta (Francis Creek, 1989) es uno de los ejemplos de lo que es este año el Lointek Gernika. Una jugadora que solo lleva una temporada en la villa foral pero que es capaz de sacrificar su propio lucimiento en favor del equipo. Esa es la filosofía de las gernikarras y con la que intentarán asaltar desde hoy el título copero.

¿Cómo está el equipo a pocas horas del comienzo de la Copa?

—Creo que después de perder varios partidos durante las dos semanas pasadas, fue bueno para nosotras jugar contra Ensino y reencontrarnos. Sabemos que para jugar contra el Araski tenemos que ir preparadas y ahora mismo estamos concentradas en mejorar.

¿Y en su caso personal?

—Tengo una pequeña torcedura en el pulgar, pero esto es parte del baloncesto, está bien. Creo que a estas alturas dela temporada todo el mundo está con algún tipo de dolor. Es algo normal y lo tenemos que saber gestionar, cuidar nuestro cuerpo y estaremos bien. No habrá excusas para la Copa.

¿Cómo gestionan la reciente eliminación de la EuroCup?

—Fue duro. Al final disfrutamos jugando juntas y como deportistas nos gusta competir. Queríamos pasar de ronda y hacerlo mejor. Para nosotras fue triste acabar y sentir que tal vez pudiéramos haberlo hecho mejor. Jugamos bien los tres primeros cuartos los dos días y el cuarto fue el problema. Disgusta un poco pensar que podríamos haberlo hecho mejor, pero eso ya es parte del pasado y ahora nos concentramos en la Copa y en el resto de la temporada.

En su caso tuvo que ser duro ver desde fuera la eliminatoria debido al límite de jugadoras extracomunitarias.

—Fue frustrante, porque siempre quiero ayudar y no poder estar en la pista con mis compañeras fue realmente duro. Es una experiencia que no he vivido mucho pero al final es parte del juego, Mario tomó esa decisión y cuando llegué a Gernika ya sabía que se podía dar esta situación.

¿Es sencillo dejar de lado las anteriores competiciones y centrarse ahora en la Copa?

—Creo que es fácil cambiar el chip porque al fin y al cabo es otro partido más y hay que prepararlo igual, sin importar que competición sea. Al final, cada entrenamiento, cada partido trabajamos para ser mejores como equipo de cara a toda la temporada.

¿Qué le parece su primer rival en la competición, el Araski?

—Con el Araski nunca se sabe, es siempre una batalla. Es un equipo muy físico y duro contra el que jugar. Tenemos que dar nuestra mejor versión para ganarles. Son muy competitivas y no importa donde estemos cada uno en la clasificación. Por esto tenemos que estar listas y será un encuentro complicado.

Además de Copa, derbi.

—Así es, a pesar de ser de fuera entendí rápido lo que supone este derbi. Es divertido de jugar, es algo que es competitivo y que gusta como deportista.

¿Cuál es el objetivo para este fin de semana en Salamanca?

—Lo primero de todo es ganar al Araski, ese es el objetivo. Tenemos que ir paso a paso, partido a partido y luego ya veremos.

¿No sueñan con ese primer título en la historia del club?

—Al final es para lo que jugamos, para intentar ganar títulos y jugar esos grandes partidos que hay durante la competición. Tenemos que concentrarnos primero en el Araski, pero todos sabemos que este partido es el primer paso de algo más, y durante esta temporada hemos sido capaces de competir contra todos los equipos.

¿Qué experiencias tiene en competiciones de este estilo?

—En cada país en el que he jugado tienen su propia Copa. Jugué en Bélgica, donde ganamos el torneo, y en Italia. Esta competición produce un sentimiento diferente. Son muchos partidos en un corto periodo de tiempo, con todos los equipos en el mismo sitio. Es divertido, competitivo y una buena oportunidad para ver diferentes tipos de partidos.

¿Cómo es ganar un título de estas características?

—Es una de las cosas más bonitas que hay en los deportes de equipo. Cuando logras cumplir el objetivo y llega el éxito es una gran satisfacción para el equipo y para todas las personas que son parte del club.

En otro orden de cosas, ¿qué tal vive esta nueva experiencia en Gernika?

—Me encanta Gernika. Me siento muy bien en el club y todas las compañeras son majas, la afición es fantástica y la zona para mí es preciosa. Antes de venir aquí ya había escuchado sobre esta zona y Euskadi. Para mí está genial porque puedes ir a muchos sitios en menos de dos horas. Es pequeño, pero tener la naturaleza y el mar cerca me gusta. Además crecí en un pueblo de unos 600 habitantes así que para mí esto es suficiente. Estoy cómoda aquí y no necesito demasiado para ser feliz.

¿Cómo se siente en lo deportivo?

—Este equipo está muy bien. Me gusta mucho cómo jugamos juntas. Lo hacemos como equipo y nadie piensa en sus puntos o estadísticas, solo se piensa en jugar el mejor baloncesto y hacerlo para las compañeras.

"Tenemos que concentrarnos en el Araski, pero todos sabemos que este partido es el primer paso de algo más"