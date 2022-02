Así es el Alpine F1 A522, el coche de Fernando Alonso para el Mundial de 2022

El piloto español Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, afirmó este lunes, en la presentación del Alpine A522, el coche con el que competirá en el Mundial de Fórmula Uno, que está seguro de que la escudería ha "hecho un buen desarrollo" para adaptarse al reglamento que se estrena este año.



"Es bueno estar de vuelta y he estado trabajando duro para estar listo para la nueva temporada. La preparación ha sido larga después de que el cambio de reglamento se retrasara (de 2021 a 2022) debido a la pandemia", dijo Alonso, que en 2021 logró un podio, en el Gran Premio de Qatar.



Alonso cree que "el coche tiene un aspecto fantástico con la nueva normativa" y le "gusta la nueva decoración", en la que se incorpora el color rosa con presencia mayoritaria junto al azul habitual de Alpine por el patrocinio de BWT.



"Tenemos un nuevo motor y estamos seguros de que hemos hecho un buen desarrollo para esta nueva generación de coches. No sabremos cuál es la situación de cada uno hasta (el Gran Premio de) Baréin (primera carrera), pero estamos muy contentos de dar la primera vuelta al coche en los entrenamientos de esta semana (En Barcelona). Espero que la nueva normativa haya funcionado y que tengamos más carreras emocionantes rueda a rueda este año", agregó.





