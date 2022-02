Eguibar retrasa dos días su regreso a casa: "Estaba destrozado"

El donostiarra Lucas Eguibar, campeón del mundo de boardercross y que el jueves acabó séptimo y con diploma olímpico la prueba de esa disciplina del snowboard de los Juegos de Pekín 2022 disputada en Zhangjiakou, decidió retrasar dos días su regreso a casa, previsto inicialmente la noche de la jornada de competición, al estar "destrozado" tras la misma, según explicó a EFE el ganador de la Copa del Mundo 2014-15 y asimismo doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017.

Eguibar, que el miércoles cumplió 28 años, no llegará hasta el próximo domingo, cuando aterrice en Madrid desde Pekín, después de hacer escala en Milán. "Me dio un bajón físico y mental; más físico, porque me estaba como subiendo la fiebre; porque me di un golpe en la espalda y me dolía bastante en la zona que ya tenía mal. Hablé con los jefes del Comité Olímpico Español para poder cambiar el viaje y al final lo pude retrasar dos días", explicó el campeón vasco.

"Estaba físicamente destrozado; y hacerme un viaje de veinte horas en esas condiciones creo que física y mentalmente me iba a matar" comentó, en conversación telefónica con Efe desde China, el campeón mundial de boardercross, que en Pekín 2022 capturó su segundo diploma olímpico, después del que consiguió en los Juegos de Sochi (Rusia) hace ocho años.