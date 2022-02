Álvaro Romero logra la medalla de plata en la prueba de Dolni Morava de la Copa de Europa y se coloca líder de la general

Pese a su juventud Álvaro Romero se postula como el gran relevo del snowboard vasco. El becado por Basque Team está desarrollando una campaña espectacular en el año en el que ha pasado a formar parte del equipo senior de la Federación Española de Deportes de Invierno.

Esta temporada ha pasado ha competir con los mejores, siguiendo la estela del actual campeón del Mundo, el también becado por Basque Team Lucas Eguibar, pero sin perder ni un ápice de su propia personalidad.

Álvaro Romero está demostrando que tiene también hambre de victoria. Hoy ha dejado otra muestra en la prueba correspondiente a la Copa de Europa disputada en Dolni Morava (República Checa) que le ha llevado, además, al primer pueto de la clasificación general de la competición continental. En la jornada de hoy ha terminado segundo, solo superado por el alemán Leon Ulbricht.

Además de la medalla de plata obtenida hoy, en la Copa de Europa destaca su victoria en Reiteralm el pasado 23 de enero y sus actuaciones en la Copa del Mundo: firmó un top 20 en la prueba de Cervinia y un octavo puesto en la carrera de Krasnoyarsk (Rusia).

"Estoy muy contento. La carrera no ha sido nada fácil porque había mucho viento y estaba nevando y parando de nevar continuamente. Ha sido una carrera bastante difícil pero la he llevado bastante bien y la verdad es que muy contento depués del otro día que no me fue muy bien en Cortina. Volver a estar arriba y luchando, ha estado super bien. Mañana que tendremos otra, iré con todo y a ver qué tal sale" ha declarado Álvaro Romero a Basque Team al terminar la carrera.

Álvaro Romero se encuentra en la lista de reserva para la prueba de snowboardcross de los Juegos de Beijing.