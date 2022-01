Ashleigh Barty gana el Open de Australia y rompe la maldición local

La australiana Ashleigh Barty (1) remontó un segundo set que perdía por 1-5 para superar en la final del Abierto de Australia a la estadounidense Danielle Collins (27) por 6-3 y 7-6(2) y poner punto y final a una maldición local que privó a las 'aussies' de alcanzar el título en los últimos 44 años.



Fue precisamente Chris O'Neill, la última ganadora oceánica, quien trajo el trofeo Daphne Akhurst a la pista central Rod Laver Arena y fue la elegida para entregar la copa a su sucesora como campeona local en reinar el primer 'major' tras cerrar un choque que duró una hora y 27 minutos.



Barty, que llegó a la gran cita con tan sólo una rotura encajada, perdió dos saques al servicio en un segundo set que llegó a ir perdiendo por 1-5.





Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate ??????@ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women's singles champion.



