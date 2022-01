Doce días en Australia, "el partido" más largo de Djokovic

Del 5 de enero hasta este domingo, el tenista serbio Novak Djokovic ha vivido uno de sus "partidos más largos" en Australia, donde tenía previsto disputar el primer gran slam del año.





5 de enero

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.



I've spent fantastic quality time with loved ones over break & today I'm heading Down Under with an exemption permission. Let's go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022

6 de enero

7 de enero

8 de enero

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I'm humbled!! Excited to share we'll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool ???? pic.twitter.com/Ww8Zma95NU — Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021

9 de enero

10 de enero

11 de enero

12 de enero

STATEMENT BY NOVAK DJOKOVIC

12 January 2022https://t.co/qhreHUYlQ8 — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 12, 2022



13 de enero

14 de enero

15 de enero

16 de enero

- El tenista número uno del mundodesde España para disputar el Abierto de Australiaque le permitía defender su título a pesar de no estar vacunado.- Es entrevistado durante más depor laspor no cumplir con los requisitos impuestos por la covid-19.- El- Los abogados del tenistadel serbio.- Ese la ciudad de Melbourne, que también aloja a un grupo de solicitantes de asilo detenidos por las autoridades de inmigración.- El Ministerio serbio de Exteriores protesta ante el embajador de Australia en Belgrado por el caso Djokovic.- Lani norma de Australia y que la situación que encara es "el mayor escándalo deportivo diplomático de la historia".- La ministra australiana de Interior, Karen Andrews, afirma que es libre de salir del hotel donde está recluido para retornar cuando quiera a su país de origen., entre los que había miembros de la comunidad serbia y antivacunas.- Sus abogados señalan a través de un documento judicial quedespués depor la covid-19 el 16 de diciembre.- Varias fotos muestran al serbio participando en actos públicos sin mascarilla en un momento en el que, según sus abogados, se supone estaba infectado con el coronavirus.- Los abogados delen el que pedían que la vista programada para el lunes 10 de enero sobre la deportación del tenista se retrasara hasta el miércoles.- El juez Anthony Kelly, del Tribunal del Circuito Federal de Melbourne,y entregarle el pasaporte y sus efectos personales.durante el tiempo que ha estado retenido en Australia y asegura que la decisión judicial que le permite entrar en el país es la victoria más grande de su carrera.- Las autoridades australianasa su entrada a Australia cuando aseguró que no había visitado ningún tercer país las dos semanas previas, lo que podría conllevar que su visado fuera cancelado de nuevo.- El tenistade cara al inicio del Abierto de Australia.- El deportista admite en un comunicado haber cometido "errores humanos" en los documentos para entrar a Australia y acudir a una entrevista con un medio deportivo tras conocer su positivo por la covid-19.- Los organizadores delpara el torneo, en medio de la incertidumbre sobre su posible deportación, en cuyo partido de primera ronda se enfrentaría a su compatriota Miomir Kecmanovic.- El, Alex Hawke,de Novak Djokovic, lo que da paso a su deportación.- Un juez australiano ordena durante una vista de emergencia que el tenista serbio no sea deportado "de manera inmediata" de Australia hasta que lade anular por segunda vez su visado.- Esen Melbourne tras reunirse con los abogados que le representan.- Continúan las protestas contra la vacunación de la covid-19 y por la anulación del visado Djokovic.contra la decisión del Gobierno de revocar por segunda vez su visado, por lo que no podrá defender su título en el Abierto de Australia y será deportado. Lapor los tres jueces del Tribunal Federal.