Riazor no abrirá sus puertas al público en el Dépor-Extremadura

El Estadio Abanca-Riazor no abrirá sus puertas para los aficionados en el encuentro de este domingo contra el Extremadura, que no se disputará por la huelga anunciada por jugadores y cuerpo técnico del equipo de Almendralejo.

En un comunicado, el Deportivo explica que "tras consultar con la Real Federación Española de Fútbol y dado que el Extremadura UD no ha informado oficialmente" a este ente de que no va a "disputar el partido", "el cuerpo técnico y la plantilla" del conjunto blanquiazul "cumplirá con todas sus obligaciones reglamentarias para la disputa del encuentro".

"Como todo parece indicar que no se producirá ese viaje de la plantilla del Extremadura UD y por tanto no se celebrará ningún partido, y dado el coste económico de apertura y puesta en funcionamiento del Estadio Abanca-Riazor para la celebración de un encuentro que no se va a disputar, no se abrirá al público", añade el club.

"Por respeto a la competición, a la delicada situación del Extremadura UD y al derecho a la huelga por el que han optado los trabajadores de la entidad visitante, no se realizará en ningún caso otra actividad pública en el estadio en el tiempo previsto para el partido de mañana", informa el Deportivo.

El conjunto gallego anuncia que los que hayan adquirido una entrada para este partido recibirán el reembolso del importe. Igualmente recuerda que "la no disputa del partido es un hecho ajeno a la voluntad" del Deportivo, que se solidariza con los empleados del Extremadura.

"Lamentamos enormemente esta situación y las molestias ocasionadas por la misma a todas las personas abonadas y aficionadas. Al mismo tiempo, desde el RC Deportivo queremos manifestar nuestra total solidaridad con todos los trabajadores del Extremadura", concluye el texto.