Garbiñe Muguruza cae ante la checa Pliskova en su estreno en las Finales WTA

La tenista Garbiñe Muguruza no pudo empezar con buen pie su andadura en las Finales WTA que se están disputando en la localidad mexicana de Guadalajara y cayó ante la checa Karolina Pliskova en su debut por 4-6, 6-2, 7-6(6).

La de Caracas volvió a encajar una derrota ante la número cuatro del mundo, que ya domina el balance de enfrentamientos por 9-2, después de un competido partido de dos horas y media de tenis en la altitud de la sede del evento y donde no pudo aprovechar sus opciones en el tercer set.

La doble campeona de 'Grand Slam' supo reponerse a un 'break' inicial de Pliskova para dominar mejor la primera manga donde su rival estuvo excesivamente errática (18 errores no forzados). Muguruza encadenó cuatro juegos seguidos, con dos roturas, para ponerse 4-2 y su solidez con el servicio le permitió ponerse por delante en el partido.

Sin embargo, en la segunda manga, la tercera favorita reaccionó y lo hizo con su potente saque y reduciendo en una gran cantidad sus errores no forzados (4). Pliskova sólo perdió dos puntos al servicio y su agresividad al resto le permitió dominar con mucha comodidad para llevar el duelo al tercer y definitivo parcial.

Ahí, Muguruza pareció frenar a la checa con un 'break' inicial, pero fue un espejismo porque perdió esa ventaja en su primer saque. La hispano-venezolana gozó de otra oportunidad de rotura, pero no la aprovechó y el partido se equilibró hasta sus compases decisivos.

Con 5-4 a favor de Pliskova, esta tuvo dos puntos de partido al resto a los que no sacó partido y en el siguiente juego también mostró nervios de acero para levantar un peligroso 15-40. Finalmente, la manga se fue a la 'muerte súbita' donde Muguruza tuvo 5/4 y dos servicios para haber cerrado el choque. No los aprovechó y aunque salvó una bola de partido, no pudo con la siguiente y la victoria fue para la checa.

"Fue un partido muy difícil para los dos. Creo que en realidad hubo un punto de diferencia porque llegamos al desempate y salvé muchos puntos de partido, pero fue una derrota dolorosa", admitió Muguruza tras el encuentro.

La de Caracas se mostró "orgullosa" de su partido. "Luché lo más fuerte que pude y a pesar de que sufrí durante este partido, también me sentí con mucha energía y motivada por jugar en México", recalcó la exnúmero uno del mundo.

"Sentí que en el segundo set no saqué tan bien como en el primero y creo que ella empezó a servir bien al comienzo del segundo set y esa es su principal arma. Eso hizo que el partido fuera un poco más apretado. En el tercer set logré restar un poco mejor y fue una verdadera batalla", sentenció.

En el otro partido del Grupo Teotihuacán, la estonia Anett Kontaveit demostró su buen estado de forma y encadenó su undécima victoria seguida tras deshacerse con facilidad por 6-3, 6-4 de la checa Barbora Krejcikova, próxima rival de Muguruza.