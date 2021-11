El presidente de la COP26 afirma que la financiación frena el borrador final

El presidente de la cumbre del clima COP26, Alok Sharma, reconoció ayer que "queda mucho trabajo por hacer" para llegar a un acuerdo y reclamó a los negociadores que eleven sus esfuerzos en la cuestión de la financiación. En la víspera de la clausura de la cumbre, Sharma se dirigió al plenario de la conferencia para anunciar "progresos significativos" en las últimas horas, pero destacó la necesidad de cerrar cuanto antes los aspectos técnicos para poder limar las diferencias políticas en la jornada del viernes. "No hemos llegado aún, hay mucho trabajo por hacer. Sé lo duro que están trabajando, pero debe haber otro cambio de marcha para que los negociadores acaben el trabajo técnico", dijo Sharma a los delegados de casi 200 países.

El presidente de la cumbre admitió que nadie en la sala estaba plenamente "contento" con el texto del borrador, pero alabó el "compromiso" de las partes para encontrar un consenso. Sharma llamó la atención sobre la "necesidad crítica de elevar los esfuerzos en financiación", antes de publicar un nuevo borrador. "Los líderes fueron claros en que querían consenso y ambición, pero en las mesas de negociación estamos teniendo problemas para hacer progresos incluso en aspectos rutinarios", manifestó.

Para ello, pidió a los ministros que ejercen de "facilitadores" que elaboren propuestas sobre un "objetivo colectivo cuantificado" y sobre "financiación climática a largo plazo" para que sean debatidas por las partes.

optimismo de la ue



Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans, señaló que ve voluntad política para alcanzar un pacto que desarrolle el Acuerdo de París para frenar el cambio climático. "Creo que hay una dinámica positiva. Veo un sentimiento creciente entre los líderes de que hay que alcanzar un acuerdo", dijo Timmermans en rueda de prensa celebrada en Glasgow.

El vicepresidente comunitario subrayó la importancia de mejorar la financiación para ayudar a los países vulnerables a adaptarse al cambio climático y no solo a reducir emisiones. Timmermans dijo que es importante que "la adaptación tenga más peso en la agenda" porque "adaptación y mitigación son dos caras de la misma moneda" y "la mitigación –medidas para contener el calentamiento global– no es suficiente". Subrayó, además, que la UE y sus Estados miembros "en los últimos días han comprometido dos tercios de los casi 800 millones de dólares comprometidos para el fondo de adaptación" y llamó a otros a seguir ese camino.

Preguntado por algunas críticas sobre la supuesta escasa ambición de la UE en las negociaciones, Timermans señaló que "la Unión Europea no tiene nada de lo que avergonzarse" y pidió que se juzguen "los esfuerzos de la UE de acuerdo con los resultados aquí y no a lo que la gente que no está aquí cree ver o no ver". En cuanto a si la UE debería mostrar más ambición climática, indicó que el bloque comunitario se ha comprometido por ley a reducir sus emisiones un 55% en 2030 y descarbonizar su economía en 2050.

freno al petróleo y el gas



En este contexto, once gobiernos acordaron ayer poner fin a la concesión de nuevas licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en los territorios bajo su jurisdicción. En una iniciativa impulsada por Dinamarca y Costa Rica, llamada Beyond Oil and Gas Alliance (Alianza más allá del petróleo y el gas, BOGA, en inglés), once Ejecutivos (más otro en concepto de amigo) se han comprometido a acabar con la explotación de estos recursos fósiles "en una transición justa y bien gestionada".

Además de esos dos socios fundadores, se adhieren al grupo como "miembros principales" Francia, Irlanda, Suecia, Gales (Reino Unido), Québec (Canadá) y Groenlandia. Asimismo, Nueva Zelanda, California (Estados Unidos) y Portugal son miembros "asociados" y Italia se une de momento al grupo como "amigo de BOGA".

solicitudes

Vaticano. El Vaticano anima a los países a aumentar los recursos para las iniciativas de cambio climático, informó ayer en un comunicado. La delegación de la Santa Sede, encabezada por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha defendido en estos días "las preocupaciones del Papa Francisco" por la preservación del planeta, "enfatizando el rostro humano de la crisis climática" y el impacto que tiene "en los más pobres".

Regiones. El Comité Europeo de las Regiones pidió ayer que se haga referencia a las autoridades locales y regionales en el borrador final de la cumbre. Durante la sesión plenaria de ayer, Andries Gryffroy, miembro del Comité Europeo de las Regiones, pidió añadir el concepto 'acciones colaborativas y multinivel', añadir el término 'multinivel' cuando se menciona la importancia de la colaboración internacional, al tiempo que mostró su queja por quitar las referencias a las ciudades y gobiernos subnacionales.