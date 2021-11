Emiratos será el anfitrión de la Cumbre del Clima COP28, prevista para 2023

El príncipe heredero de Abu Dabi y gobernante de facto de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed al Nahyan, anunció hoy que su país fue seleccionado para acoger la cumbre del Clima COP28, prevista para 2023.



"EAU tiene el honor de haber sido seleccionado como país anfitrión de la COP28 en 2023", dijo Bin Zayed en su cuenta oficial de Twitter.





The UAE is honoured to have been selected as the host country for COP28 in 2023. We look forward to working with the international community to accelerate global efforts to address climate change & environmental protection & create a more sustainable economic future.