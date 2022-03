¿Por qué este viernes se celebra el día internacional de leer a Tolkien?

El 25 de marzo está firmemente señalado en el calendario de los seguidores del autor británico J. R. R. Tolkien, famoso por sus obras El Señor de los Anillos, El Hobbit o El Silmarillion. Tanto es así que en las últimas horas Tolkien se ha convertido en tendencia en la red social Twitter, y han sido muchas las personas que han compartido imágenes de sus libros favoritos.



Pero, ¿de dónde viene este día? Fue una iniciativa lanzada por la Sociedad Tolkien en el año 2003, y esta fecha fue elegida en honor a la obra más famosa de autor británico: El Señor de los Anillos. Y es que en la cronología interna del universo creado por Tolkien, el Anillo Único (el arma más poderosa de Sauron) se destruye el día 25 de marzo del año 3019 de la Tercera Edad, según el calendario Gondoriano.





Today is #TolkienReadingDay so we're in the hobbit of letting folk boromir #Tolkien Books than usual. We're not being smaug but we're a library and it's good to shire. So come along and baggins yourself some books. ??



(Apologies for the puns. We're thorinly ashamed of our elves) pic.twitter.com/zZEJpTR1rO