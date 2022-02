Zea Mays regresará a los escenarios en Bilbao

El grupo euskaldun Zea Mays volverá a los escenarios tras varios meses de ausencia después de que su vocalista, Aiora Renteria, anunciara que se retiraba temporalmente para tratarse de un cáncer, según adelanta EITB. El primero de los conciertos, incluidos en su gira de conmemoración del 25º aniversario de la banda tendrá lugar el 9 de abril en la sala Santana 27 de Bilbao.



"La vida es un cambio continuo y como grupo nos toca adaptarnos a una nueva situación. El cuerpo que me sostiene y me da fuerza encima del escenario me ha pedido prioridad. Me han operado de urgencia por un cáncer de útero. Todo ha ido bien. Aún así, he decido alejarme durante un tiempo de los escenarios, poniendo mi cuidado personal en el centro", explicaba la dotada cantante vizcaina el uno de noviembre del año pasado.





BUELTAN GARA! ?

9 DE ABRIL, sala Santana, BILBAO

25 JOAN DIRA TA!

Las entradas para el concierto será el próximo día 23 de febrero a las 12:00.



El día 3 de marzo publicaremos nuestro nuevo single. pic.twitter.com/YcerUeCa2n — Zea Mays (@zeamaysrock) February 21, 2022

Zea Mays, apenas cinco meses después, anuncia su, según ha anunciado en redes sociales, con un concierto que se celebrará en la bilbaina sala Santana 27 de Bolueta el próximo 9 de abril. Este miércoles al mediodía se pondránpara este concierto, que marcará el punto de salida de la celebración del 25 aniversario de la génesis del grupo con la gira 25 joan dira ta!.Esta gira será, según la publicación del, "un punto de encuentro para celebrar la música y estos años de carretera. Esta vez –prosigue el cuarteto– además, jugamos en casa y nos hace especial ilusión compartir este evento con la familia de Zea Mays". Además, en este tiempo de recuperación dey, por lo tanto, anuncia laCuando Renteria anunció su retirada temporal de los escenarios para recuperarse, la cantante de Zea Mays anunció que la música, "nuestra compañera de viaje, también está siendo una cura fundamental", al igual que " los momentos que hemos vivido junto a vosotros y vosotras son oxígeno para mí. ¡Esperamos poder veros cuánto antes y con toda la energía posible!", indicó.El, editado en septiembre de 2021, lleva el título de Kemena , un EP que cuenta con dos canciones : Kemena e Inondik inora, ambos marcados por una mezcla de pop, rock y sonidos bailables. Aiora Renteria lo definió como "un trabajo muy emocionante". La producción corrió a cargo de Santi García. Kemena se sumó a Adore, el trabajo que el grupo presentó en junio del año pasado y que incluía también otros dos temas llamados Adore y Zuk borroka hasi, grabados ambos con el apoyo de Ricky Falkner.