Cascada de cancelaciones de conciertos y reprogramaciones para afrontar el covid

La explosión de contagios provocada por ómicron ha traído consigo nuevas restricciones para frenar la expansión del virus. Desde que se conocieron las medidas que entraron en vigor ayer mismo, con las que el Gobierno vasco pretende dar la vuelta a la situación actual de la pandemia, se ha producido una cascada de cancelaciones y suspensiones de conciertos y espectáculos.

Desde diferentes sectores se explicaba ayer a este periódico que "se está volviendo a escenarios más complicados; para todos es casi como empezar otra vez, volver a la situación de año y medio, pero esperamos que esto sea solo un bache".

Durante el día de ayer miércoles, se sucedieron los anuncios y las reuniones para intentar reprogramar los espectáculos o recolocar las butacas de los que se mantenían en cartelera. Según establecen las limitaciones de aforo impuestas hasta el día 28 de enero, en recintos con capacidad entre 1.600 y 5.000 personas el máximo de aforos en interiores es de 800 personas. Y en lo que se refiere a recintos con capacidad superior a 5.000 personas, el aforo máximo se restringe al 50%.

primeras suspensiones



Una de las primeras cancelaciones que llegaban en Bizkaia fue el concierto de José Luis Perales que se iba a ofrecer ayer miércoles en el Palacio Euskalduna. El cantante iba a actuar en el marco de su gira Baladas para una Despedida, dentro de la cual ya ofreció una actuación el pasado lunes en Bilbao. Desde la promotora Get In se explicaba que había hecho todo lo posible "para sacar adelante esta fecha tan esperada por el público ya que era la última actuación del cantante antes de retirarse definitivamente de los escenarios", pero las limitaciones de aforo lo impidieron. Según el decreto, solo se podría haber celebrado el concierto con un aforo de 800 personas, un 37% del habitual de Euskalduna. Un número que no resultaba rentable y que habría resultado complicado llevar a cabo ya que las entradas estaban completamente vendidas. "¿A quién dejar entrar y a quién dejar fuera? Eso es imposible, no hemos querido ser discriminatorios", aseguraban desde la organización. Según informan desde la productora, el importe de las entradas se devolverá en el mismo canal de venta utilizado para la compra de las localidades.





Está en estudio el concierto de Los Secretos en Euskalduna.

La productora también tenía previsto ofrecer estos días otros conciertos en el Kursaal donostiarra de Los Secretos y Mikel Erentxun, que también han sido aplazados a otras fechas. El grupo liderado por Álvaro Urquijo tiene programado un concierto el 6 de enero en Bilbao y los organizadores están gestionándolo con los responsables de Euskalduna. Aunque todavía no se ha confirmado su cancelación, no se descarta que se pueda aplazar también a otra fecha. "Si hubiera cambios se actualizarían en la web", explican desde Euskalduna.

La situación provocada por la pandemia también provocó la suspensión del musical infantil Aladdín que, asimismo, estaba programado para ayer miércoles en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En este caso, el espectáculo sí tiene fecha de aplazamiento y se pondrá en escena el próximo 12 de febrero.

El Kake Antzokia ha cancelado también sus conciertos de los próximos tres días. De momento, se mantiene el concierto de Akatz el 5 de enero. Según afirma su cantante Unai Bita "su celebración está en manos del Kafe Antzokia".

Los cambios han llegado también al teatro, así el Social Antzokia de Basauri ha aplazado el espectáculo Una noche sin luna de Juan Diego Botto, previsto para hoy jueves, hasta el día 27 de septiembre de 2022.

De momento, en el Arriaga no se ha cancelado ningún espectáculo programado aunque aseguran que se irá estudiando uno a uno y adaptándose a la nueva normativa.

Según explicaban ayer jueves también desde el Ayuntamiento de Bilbao, tampoco se van a ver afectados los eventos de Bilbao Arena, que tiene un aforo de 10.000 personas. "Pero en el mes de enero no hay eventos multitudinarios", señalaban.

ópera



En estos momentos, los programadores están analizando uno a uno la posibilidad de llevarlos a cabo o suspenderlos atendiendo a las nuevas normas sanitarias. En el caso de ABAO, su presidente, Juan Calos Matellanes, ha convocado una junta extraordinaria para analizar la situación y decidir qué hacer ante las nuevas medidas. Están en peligro cuatro de las cinco funciones de un nuevo título de su temporada, La Clemenza di Tito, de Mozart, que se estrena en Euskalduna el 22 de enero.

La maquinaria está ya en marcha, los cantantes tienen prevista su llegada a la capital vizcaina en los próximos días para los ensayos, incluso está todo dispuesto para que el montaje de la Opéra de Lausanne se traslade ya a la capital vizcaina. En la junta, se tomará una decisión sobre la nueva situación, que se comunicará inmediatamente a los socios y socias.

Las salas de cine no han visto un momento con tantas restricciones desde que abrieron sus puertas el 26 de junio de 2020 tras el confinamiento como el actual. Aunque en la mayor parte de este tiempo han convivido con limitaciones de aforo, nunca antes habían tenido un 40% de reducción de espectadores junto a la prohibición de comer.

"Y a ello hay que sumar el certificado covid, que sigue siendo una reducción porque hay gente que no puede venir", explicaba ayer el secretario de Ezae (Asociación de salas de cine de Euskadi), Iñaki Elorza.

Perales. Suspendido (Euskalduna).

La Polla Récords. Suspendido (Anoeta).

Los Secretos. Suspendido en el Kursaal. Se estudia el concierto en Euskalduna.

Arriaga. De momento, mantiene sus espectáculos.

La BOS. Mantiene sus conciertos, adaptándolos al nuevo aforo.

ABAO. Decidirá qué hacer en una Junta Extraordinaria.

Kafe Antzokia. De momento, suspendidos sus conciertos de los próximos tres días.