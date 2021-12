Las voces femeninas engrandecen a Leiva

Leiva le acaba de arrebatar a Vetusta Morla el puesto más alto de la listas de ventas estatal esta semana. El ex Pereza lo ha hecho con un quinto disco en solitario, Cuando te muerdes el labio (Sony Music), compuesto y grabado durante la pandemia, entre Madrid y Ciudad de México, y que supone "un giro en mi música y mi carrera", explica, porque el álbum, que presentará en Bilbao el 21 de mayo de 2022 y que acoge estilos diversos, cuenta con duetos de cantantes como Natalia Lacunza, Natalia Lafourcade, Ely Guerra, Daniela Spalla, Gaby Moreno, Zahara, Nina de Juan o Tulsa.

Tras su último disco en directo en el Wizink Center de Madrid, José Miguel Conejo (Madrid. 1980), conocido como Leiva, regresa al éxito con Cuando te muerdes el labio, disco que incluye 14 nuevos temas en compañía de otras tantas admiradas y queridas compañeras hispano-latinas para las que el músico ha compuesto expresamente cada una de las canciones. Definido por su autor como su disco "más libre" y, en cierto sentido, feminista, evidencia la creencia del cantante de que el timón de la música tiene género femenino actualmente.

El álbum se grabó entre Ciudad de México, con Adan Jodorowsky (hijo del cineasta Alejandro Jodorowsky) a la producción, y Madrid, con el asesoramiento técnico y artístico del también productor y fitipaldi Carlos Raya. El resultado acabó mezclándose en el prestigioso estudio Sonic Ranch de El Paso (Texas), y fue masterizado por Stephen Marcussen en California. En su mayor parte, su repertorio se grabó de forma presencial, con Leiva y sus colaboradoras presentes, a pesar de las dificultades surgidas en el último año y medio. "Ha sido un momento muy raro en mi vida, pero también inspirador y que me ha hecho generar mucha música, a pesar de las adversidades. De ellas salió algo muy especial. Este disco es ya parte muy importante de mi vida", indicó el madrileño a Spotify.

El disco, que Leiva ha situado ya en lo más alto de la lista de ventas estatal, está colmado del trabajo vocal realizado por "un montón de amigas", indica Leiva, que destaca la participación de la mexicana Ximena Sariñana, "buena amiga desde hace 15 años y en quien primero pensé para estas canciones", y de la argentina Daniela Spalla, que fue "quien encendió la mecha" del álbum, ya que con ella inició el duelo artístico en un hotel y le presentó a Adam. "Mi timbre encaja especialmente bien con una voz de mujer", indica el rockero. "No sé si es porque así tapan la mía", prosigue entre risas. "Las de ellas se acomodan de forma muy sana y musical a la mía", apostilla. En opinión del ex Pereza, "me he dado cuenta de que mi voz no es prodigiosa precisamente. En esa falta de técnica y en esa imperfección he encontrado la semilla de mi estilo".

Buscando siempre el encuentro presencial, en lugar de la frialdad de las grabaciones a distancia, y tirando de antiguos contactos o buscándolos en el caso de algunas jóvenes y emergentes cantantes latinoamericanas que ni siquiera habían grabado cuando se inició el disco, Leiva convierte en real uno de los versos de la canción que da título al disco –"todo fue de verdad"–, grabada con la joven argentina Daniela Spalla. Y suena real y honesta cada participación, que se alimenta de estilos y arreglos que, en muchos casos, se alejan del estilo reconocible del madrileño.

El alejamiento más radical lo comparte con Elsa & Mar, a quien "conoció en unos Latin Grammys", en la canción Flecha, que suena a Sly & The Family Stone aunque inicialmente buscaba hacer un guiño a Jamiroquay. "Quisimos que sonara más clásico y vintage, muy sonido Filadelfia, sin sintetizadores y con cuerdas. Esa canción, que no fue presencial, supone un giro en mi carrera y creo que nos dará muchas alegrías en directos", indica. También suena novedoso el groove soul que Natalia Lacunza aporta en Premio de consolación; esa "ranchera reconvertida en canción pop" y compartida con la gran Gaby Moreno titulada Con el pañuelo en los ojos que acaba recordando a Radiohead; el vals con Lafourcade de Diazepam o la desnudez folk de Llegará, junto a Catalina García.

Otras canciones suenan más a Leiva, entre ellas algunas baladas dulces como Iceberg, junto a Fer Casillas, la propia Histéricos, junto a Ximena, con ese aire a Neil Young y el rock de los 70, o A medio centímetro, con Ely Guerra, con su ligero toque Stones y su mucho del rock californiano setentero. Son canciones de temática agridulce, con muchas ausencias y dolores por relaciones de esas donde uno quiere mucho "y el otro se deja querer", ambientadas en días de esos en los que se "menean los cimientos" entre las alusiones habituales a series y películas como La vida de Adele, Peaky Blinders, Black mirror o Strangers things, en este caso.

El disco, que Leiva presentará en el Bilbao Arena de Miribilla el 21 de mayo de 2022, incluye también destacables aportaciones estatales, una de ellas vasca, la de Miren Iza, conocida como Tulsa, que se mueve cómoda en el ritmo alegre y sincopado de Inertes. Otra de ellas, magnífica, es la de Nina de Juan, de Morgan, cuyo timbre engrandece esa crítica a "esos escarnios públicos gratuitos" que facilitan las redes sociales en el tema Blancos fáciles. Y no le va a la zaga su dúo con Zahara en el que saltan "chispitas de magia". Las entradas para la gira, que se iniciará en Latinoamérica en 2022, están ya disponibles en Leivaentradas.com.

