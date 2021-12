El parque de Doña Casilda se convierte en un plató de cine

Bilbao se ha vuelto a convertir en un plató de cine. Desde hace unas semanas, se rueda la última película de Félix Viscarret, Una vida tan simple. Un rodaje que no ha sido tan simple porque el mal tiempo les ha impedido trabajar durante muchos días las escenas exteriores. "Casi la mitad del filme transcurre en la calle, hemos tenido que aplazar estas escenas", confesaban ayer martes los productores del filme, Iker Ganuza (Akelarre) y Manuel Monzón.

Pero ayer lucía el sol y el equipo tomó el parque de Doña Casilda para rodar algunas escenas de esta comedia nostálgica, con toques de humor, que aborda la crisis profesional y personal de sus protagonistas cuando llegan a la cuarentena y son padres. "Hemos rodado en el Ayuntamiento, en la Universidad de Deusto... La mayoría de las escenas son en Bilbao, solo algunas transcurren en Getxo. ¿Por qué Bilbao? Es una ciudad muy atractiva en cuanto a arquitectura. Luego queríamos que fuera una ciudad grande, pero sin ser una macrociudad. Hay una parte que nos interesa mucho, que es la más antigua o clásica, que le da un toque internacional y muy europea. Por ejemplo, este mismo parque que tiene un papel muy protagonista en la película".





Félix Viscarret, con los actores, en un descanso. Foto: Oskar M. Bernal

Una vida tan simple está protagonizado por Miki Esparbé, Álex García, Ana Polvorosa y Olaya Caldera. "Mi personaje es Sonia, la madre de un niño de cinco años, que está viviendo su propia crisis personal, que se enfrenta en un momento de situaciones contradictorias, que duda... Se cuestiona esos problemas existencialesque tenemos en un momento de la vida en la que nos vamos acercando a los 40 años. Estamos en esa duda constante", describe Ana Polvorosa, una actriz camaleónica que empezó en el mundo de la interpretación hace más de una década y que se atreve con todo.

A pesar de la pandemia, a laLore de la mítica serie Aída se le han juntado muchos proyectos, entre ellos el estreno de Con quien viajas de Hugo Martín Cuervo , además de la serie de Alejandro Amenábar, La Fortuna. "No me puedo quejar en ese sentido, fue terminar el confinamiento y rápidamente tuve trabajo. Estoy dando vida a personajes muy diferentes".

niños y niñas



Los otros grandes protagonistas del filme son los niños y niñas. Tasio, de cinco años, encarna en la película al hijo de Ana Polvoreda. Junto a él, un grupo de niños y niñas juegan en los columpios del parque durante una de las escenas del filme.





Miki Esparbé juega con los niños y niñas. Fotos: Oskar M. Bernal

En uno de los descansos, Tasio confiesa que está encantado con su ama, la periodista Inés Jauregi, y con su mami en la película (Ana Polvoreda). "Hicieron un casting y presenté a Tasio, me pareció muy interesante. El niño, junto los demás niños y niñas que participan en la película, se lo pasa fenomenal. Tienen una coach que les ayuda además a que los juegos parezcan naturales", explica Inés.

Una vida no tan simple está producido por Lamia Producciones y A Contracorriente Films y dirigido por el propio Viscarret, sobre el que hay muchas esperanzas depositadas. Está previsto que se estrene en 2022.