Los cines Yelmo de Megapark y Artea abren sus puertas

LA persiana de los cines Yelmo de Megapark Barakaldo se levantó el jueves con optimismo tras meses de parón obligado por el covid. Una esperada reapertura que, sin embargo, se presentaba un tanto perezosa en la primera sesión vespertina.

Las ocho de once salas abiertas a la mitad de aforo esperaban a los clientes que llegaban poco a poco. Algunos despistados se acercaban para comprar entrada en taquilla, lo que no era posible ya que solo se pueden adquirir on line. Otros, que andaban de compras en el centro comercial, atravesaban el umbral ignorantes de que se trataba de la reapertura de estos cines, y unos cuantos aprovechaban para volver a dar uso a su tarjeta de fidelización.

Las medidas sanitarias se respetaban a rajatabla. "Hemos dividido el patio de butacas en bloques de una dos y tres personas, con butacas bloqueadas entremedio para garantizar el distanciamiento", señaló Ignacio Montero, gerente del cine.

"Es obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la proyección, hay gel hidroálcolico y no se pueden adquirir ningún tipo de alimento ni bebidas en las salas", aclaró Montero. Pese a estas y otras restricciones, como tener que acabar la actividad para las nueve de la noche, el gerente se mostraba optimista de que durante este viernes festivo y el fin de semana de frío invernal que nos espera, se acerque la gente al cine.

"Hemos abierto en jueves por ser víspera del Día del Padre, pero el arranque de hoy (por ayer) lo esperamos muy flojito", confesó.

"Eso nos condiciona a que la última sesión sea como máximo a las siete, es lo que hay. Pero tenemos esperanza en que esta tercera reapertura sea ya la definitiva".

Los cines Yelmo de Megapark y el centro comercial Artea de Getxo echaron la persiana a finales de enero de este año, pero era la tercera vez que lo hacían, ya que el primer cierre fue en junio, el segundo en el puente de diciembre y el último en enero. "Esperamos que la pandemia mejore y todo se vaya normalizando. Ahora, no solo dependemos de las restricciones que se vayan adoptando en el Gobierno vasco, sino de las distribuidoras, ya que los estrenos están condicionados por del número de cines que vayan abriendo sus salas, por eso abrimos con la novedad de tener en cartel bastantes películas de corte independiente".

Tarde de cine



Joseba Iñaki, de Bilbao, es cliente habitual de los Yelmo y ayer se acercó interesado por una película que se proyecta hoy y por la oferta de entrada en la web y la app de 2,90 euros hasta el 25 de marzo.

Saioa Alvarez es una cinéfila que tenía muchas ganas de volver al cine, y aprovechó ayer para ver Inmune.

Elsa, Alexis y su pequeño Eder, de Ugao-Miravalles, se acercaron a ver una película infantil. "No sabíamos que era reapertura. Estábamos de compras y nos hemos acercado a ver qué estaban poniendo", señalaron.

El público tiene ganas de cine, de ocio y las salas son un lugar seguro, por lo que Montero confía en que para Semana Santa, se les permita ampliar algo horarios, y que lleguen los grandes estrenos internacionales".