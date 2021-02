El Drogas, en lo nuevo de 'Pedro Pico y Pico Vena'

Vuelven Pedro Pico y Pico Vena, reinventados para estos tiempos complicados y muy propicios para la crítica y el humor, en una miniserie de animación 3D que se está produciendo para Internet, donde en unos meses comenzará a emitirse gratis. Y Enrique Villarreal 'El Drogas' forma parte del proyecto, prestando su voz para dar vida a Paco Jeta, el último insumiso, personaje de cómic del dibujante Carlos Azagra que se colaba de vez en cuando en las viñetas de 'Pedro Pico y Pico Vena'.





Canción con la que El Drogas ha colaborado en la campaña de promoción del proyecto de la serie de animación 3D basada en el cómic 'Pedro Pico y Pico Vena'

El proyecto nace de un empeño personal y pasional del productor y profesional de la animación afincado en A Coruña Arcadio Garrido (Castellón, 1979) por ver de nuevo en acción a estos míticos personajes del cómic de Azagra, tan leído en los años 80 y 90 en la revista 'El Jueves'.

Un punki y un red-skin apasionado de la música Oi! que pasaban mucho tiempo en los bares, en manifestaciones, en conciertos, y que están basados en personas reales, porque tal y como ha contado Azagra en alguna ocasión, cuando entró a 'El Jueves' quería meter a un borracho en la barra, pero el director le dijo que metiera punkis. "Menos mal que vivía en Santa Coloma y debajo de mi casa tenía un bar, el 1981, donde tocaba un grupo que se llamaba Olor Insoportable, que luego fueron Pisando fuerte. El cantante se llamaba Pedro Pico y el batería Pico Vena. Les pedí prestado el nombre y se pusieron muy contentos", rememoraba recientemente el dibujante sobre el origen de esta emblemática pareja del cómic reivindicativo y revolucionario, un símbolo para toda una generación de jóvenes.

UN PROYECTO PROFESIONAL Y "PASIONAL"

El proyecto de Arcadio Garrido se inició en 2008 con la idea de materializarse en una película de animación 3D. "Pero luego vi lo complicado que iba a ser conseguir financiación para una película de esta temática, y finalmente hemos optado por que sea una serie", cuenta. El primer capítulo, que será el de mayor duración (unos 20 minutos), marcará el devenir de los siguientes, que serán más breves, "al estilo de tiras cómicas" (todavía no se ha fijado el número de episodios que compondrán la serie). "Este primer capítulo se estrenará en un plazo de 9 a 15 meses. No podemos dar una fecha exacta porque todo esto de la pandemia también nos está afectando, pero no serán más de 15 meses", anuncia el productor e impulsor del proyecto, que, recalca, no se plantea con ánimo de lucro.

"Es un proyecto pasional con el que quiero revivir todo lo que hemos vivido una generación. Es algo que nos debemos, que esa generación se merece y alguien lo tenía que hacer. Me crié con estos personajes a través de lo que era el Internet de nuestra época, el cómic, y con las viñetas de 'Pedro Pico y Pico Vena' conocí todo: dónde había bares, dónde había gaztetxes, los conflictos sociales y laborales de la época, las luchas obreras, sindicales... descubrí en esas viñetas grupos de música que contaban solo con una maqueta...", cuenta, agradeciendo el apoyo de colaboradores y patrocinadores, como Canna, que se están involucrando en el trabajo de hacer posible esta miniserie.

Arcadio Garrido también ha recurrido a una campaña de crowdfunding que ya ha concluido con éxito y en la que se han recaudado 22.000 euros para el proyecto, que cuenta desde el principio con el apoyo del dibujante Carlos Azagra, quien, asegura el productor, está "emocionado e ilusionadísimo". "Todo el material pasa por él, él revisa todo, y todo le parece bien", celebra Garrido, quien tiene claro que la prioridad es "la calidad en la animación".

"Queremos llegar al máximo; podemos sacrificar metraje, podemos sacrificar personajes, pero no calidad", asegura el productor, apuntando en este sentido que manejan varias opciones de guion en función de la recaudación que vayan consiguiendo y del presupuesto total con el que puedan contar finalmente.



VOCES Y BANDA SONORA

Evaristo Páramos de La Polla Records pondrá la voz a Pedro Pico, mientras que para Pico Vena se barajan las de Pete Zakarrak y Sku de Kaos Urbano; Manolo Kabezabolo participa como Ovidio 'El Rey del vidrio', El Drogas como Paco Jeta y Mamen Rodrigo (del grupo Las Vulpes) como Paquita Chile. También están confirmados Josu Parabellum, Jorge Código, Jabi Subversión o Tonino Carotone, entre otros.

Sobre la participación de Enrique Villarreal, Arcadio Garrido destaca que "Barricada para nosotros siempre ha sido parte de Pedro Pico, la voz de El Drogas ha sido muy importante. Y está siendo una gozada contar con él, desde el primer momento ha estado muy dispuesto a colaborar en el proyecto poniendo su voz a Paco Jeta, el último insumiso, un personaje que si no está basado en él, sí bastante inspirado. Siempre que lo he visto me ha recordado a El Drogas, sobre todo de joven...", dice el productor de la serie, quien destaca de Paco Jeta que "es un personaje que lleva la misma línea de Pedro Pico; a lo mejor políticamente es un poco más activo, es decir, en él hay menos borrachera y más militancia, pero va en la misma línea".

En la banda sonora, que como no podía ser de otra forma estará cargada de punk (la serie tiene un punto de musical con "coreografías duras"), participan bandas como Josu Distorsión y Los del Puente Romano, Kaos Urbano, Código Neurótico, Aerotuerto, Cabezas Suicidas, Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band, Zona 84, Objetivo Vizko, Bomba Lapa, Payasos Dopados y Proyecto Kostradamus.

En la parte técnica destaca la participación en el 'concept art' para la adaptación a animación de Víctor Monigote, que fue el encargado de adaptar 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo' para la gran pantalla y ha dirigido el filme premiado este año con el Goya a la Mejor Película de Animación, 'La gallina Turuleca'.

Todos unidos para revivir las historietas de Pedro Pico y Pico Vena, unos personajes que, aunque nacieron hace más de 30 años, siguen estando "muy vivos e igual de vigentes". "Aparte de que se siguen editando, de la mano del colectivo Malavida, precisamente en esta época en la que no se ha ganado ni en libertades ni en derechos laborales y sociales, conviene rescatar a estos personajes" y su filosofía reivindicativa, dice Arcadio Garrido. De hecho, en la serie de animación, Pedro Pico y Pico Vena se mueven en el contexto actual, en un tiempo en que, lamenta el productor, "prácticamente se ha perdido la lucha obrera, y se han asumido muchas cosas", dice aludiendo a precariedades laborales y situaciones indignas que ya se dan por hecho.

"Antes, plantearte pedir trabajo en Telepizza era llegar al fondo, a lo peor de lo peor; y ahora mismo es mejor Telepizza que Amazon u otros sitios, porque por lo menos te pagan las horas...", opina.

"También -apunta- se ha perdido esa libertad de expresión que había en la época de este cómic. La mayoría de viñetas de Pedro Pico hoy serían inviables, acabarías en los juzgados... Ahora si te descuidas te detienen por la letra de una canción o un tuit, ahí está el caso del rapero Pablo Hasél", dice Garrido, quien reconoce que hoy hay que pensar mucho en las consecuencias que puede traer hacer cierto tipo de humor o determinados chistes, "y por eso mismo creemos que hay que recuperar este derecho de una manera valiente, mantenernos fiel al guion de este cómic, para defender que esto es humor, es sátira, y no nos podemos cortar por ahí".

INMEDIATEZ SOCIAL

Otra característica que quiere mantener la serie respecto al cómic original es "la inmediatez" a la hora de hacerse eco de problemáticas sociales del momento. "En los 80 y 90, había un desalojo o un conflicto laboral, y esa misma semana salía en 'El Jueves', y eso no lo queremos perder. La serie de animación reflejará las problemáticas de ahora, que siguen siendo las mismas pero de manera diferente, porque la mentalidad de la gente ha cambiado. Y dentro de cada episodio estamos metiendo la vorágine de cosas que había en cada viñeta, de manera que cada plano contendrá un montón de detalles de fondo, como pintadas, pancartas, etc., que potenciarán la acción principal, como ocurría en el cómic", adelanta Arcadio Garrido.