Banksy ha dado a conocer su última obra. En una referencia al coronavirus, el artista callejero ha pintado a una anciana estornudando con fuerza a la que se le cae el bastón y el bolso, y pierde su dentadura postiza. Banksy ha llamado a su último mural Aachoo!! simulando el sonido de un estornudo.



El artista ha elegido una zona residencial de la ciudad de Bristol, en Reino Unido, para pintar su obra.





No es la primera vez que Banksy se refiere en una de sus pinturas a la pandemia. Ya dibujó en el metro de Londres tres ratas: una escupía un líquido verde, simulando un virus, otra usaba una mascarilla a modo de paracaídas, y otra se tapaba la cara con este material de protección. Acompañando a estas imágenes en su perfil de Instagram, escribió: "Si no te pones la mascarilla, no subes".