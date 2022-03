La voz del GPS de Google Maps da la cara en Twitter

Su nombre, Nieves García, no te dirá nada, sin embargo, su voz te resultará muy familiar. Nieves, más conocida como Nikki, es la mujer que pone voz al GPS de Google Maps.



Con su voz, se ha hecho un hueco en nuestro vehículo durante los viajes. Se ha vuelto imprescindible para llegar a nuestro destino en multitud de ocasiones. Con su ayuda hemos conseguido llegar a la puerta de hoteles, negocios o domicilios concretos que de otra forma hubiera sido imposible.



Como a una pasajera más, a veces le hemos recriminado que nos enviara por un lugar equivocado o que no nos diera una orden a tiempo. Incluso hemos llegado a silenciarla, cansados ya de escucharla como a esa acompañante que no para de hablar durante todo el viaje. A partir de ahora, además de escucharla, le pondremos cara.



Nikki, que cuenta con más de 56.000 seguidores en Twitter y 21.000 en Instagram, ha compartido recientemente en Twitter un divertido vídeo de 33 segundos de duración que se ha hecho viral. Mientras viaja en un coche con dos amigos, desde el asiento de atrás les dirige a su hotel como la misma voz del GPS que es.



"Mis amigos Juan y Ana de Castro me están llevando al hotel y les he dicho que no pongan el GPS, que ya se lo digo yo", dice a través de su cuenta de Twitter junto al vídeo en el que indica con su particular y reconocible voz el camino que deben seguir.



"En la rotonda toma la segunda salida€ no te la pases. Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico", decía con su 'voz de GPS' mientras sus acompañantes no podían aguantarse la risa. "Continúa 100 metros. Espera, he perdido la cuenta, no sé cuántos metros llevas. Gira a la derecha ahora", señalaba.



"Imagino que es por aquí, no lo sé, si no me dejas en este callejón y ya me busco la vida», decía desde el asiento de atrás del vehículo.







Una joven polifacética

Una joven polifacética

El video acumula multitud de reacciones, muchas de ellas muy divertidas. Esta polifacética joven madrileña es también actriz de doblaje y locutora. Ha protagonizado anuncios de televisión y radio, es la voz en inglés de NH Hoteles y la voz en inglés y castellano del entretenimiento a bordo de Iberia y de Renfe Cercanías en Madrid. Ha participado en producciones de Disney dando voz a personajes como Jasmine en la película 'Aladdín'. Nikki también ha probado suerte en el mundo de la música y ha publicado dos álbumes ('We've got something' y 'Timescape') y ha doblado bandas sonoras como 'El regreso de Mary Poppins' y la película live-action de Aladdin, así como seres de animación como 'Padre de familia'.