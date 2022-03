¿Quién es Ramona y por qué ha arrasado en Twitter?

Quien se haya metido estos últimos días en Twitter habrá visto que, junto a la invasión rusa en Ucrania y algún partido de fútbol, se ha colado como trending topic el término 'Ramona'. Y no, no hacía referencia a la canción de Fernando Esteso, sino a una mujer real llamada así, que se ha convertido en protagonista sin quererlo.



Ramona, una catalana de mediana edad, entró la noche del martes a Twitter, a su cuenta @BastidaJaquina, una cuenta en la que unos minutos antes tenía 1.000 seguidores y ahora cuenta con más de 26.000. Y se dispuso a participar en los espacios (space) de Twitter, unas salas en las que se agrupan personas para entablar conversaciones de voz en directo sobre diferentes temas y a las que se puede sumar cualquier usuario.



Ramona se disponía a participar, como solía hacer hasta entonces, con cuatro o cinco personas más, en una conversación sobre las últimas novedades del culebrón de Rocío Carrasco, pero algo ocurrió para que su público se multiplicara hasta alcanzar miles de personas.



¿Y cómo pasó? Pues cuando en ese chat de voz le dieron paso y ella empezó a opinar, coincidió que entraron muchas personas de forma casual y se quedaron por pura curiosidad al ver cómo hablaba la señora. O igual no fue tanta casualidad, sino un troleo del organizador de ese space que se le fue de las manos. Con tanta gente y muchas personas faltando al respeto, simulando ser personajes famosos o buscanso su minuto de gloria, hubo que cerrar el space.





Ramona ha explicado un poco su propio contexto, para quien le pueda interesar. #Ramona #contexto pic.twitter.com/EKmGCEu66l — Edu (@Edu_FCBarcelona) March 2, 2022

Actualizamos lista de enemigos de Ramona:

- Hitler y los Estados Unidos

- Ucranianos putos nazis

- Putin puto nazi

- Pedro Sánchez

- Endesa

- La Guardia Civil

- Jorge Javier Vázquez

- Amazon

- Las vacunas

- Un ministro y presentado del Benidorm Fest

- Las fronteras, creo — JorgeF1 (@JorgeF120) March 2, 2022

Ramona en una sola noche



-Amenaza de muerte a Abascal

-Dice abiertamente que pincha la luz

-Llama puto nazi al presidente de Ucrania

-Manda a tomar por culo a Pedro Sánchez

-Se caga en el rey emérito

-"Quién es Rosalía?"

-Llama machista a Jorge Javier Vázquez mientras él escucha pic.twitter.com/vfSqFoo17o — Val (@_xystoforo) March 2, 2022

Chavales cómo va a ser verdad xd Lo que pasa en Twitter se queda en Twitter. https://t.co/U2Ni4TmxOH — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 2, 2022

Pero se creció ante el interés que había creado. Así, además de hablar de Rocío Carrasco, fue defendiendo la independencia de Cataluña, criticando a Vox, a Pedro Sánchez, a Jorge Javier Vázquez, a las vacunas actuales, a los Estados Unidos o al presidente de Ucrania. Creó una especie de consultorio en el que respondía a todas las preguntas que le hacían. Entre las personas que siguieron el space, la inmensa mayoría como oyentes, se pudo ver a exitosos youtubers, políticos como Iván Espinosa de los Monteros o comunicadores como Siro López y Emilio Doménech (Nanísimo), atraídos por la forma casi humorística de opinar de Ramona. Incluso programas como La Resistencia vacilaron con la idea de llevarla al día siguiente al programa.