Una cantante se desmaya de forma surrealista en el programa 'A tu vera'

El programa A tu vera, que se emite en Castilla-La Mancha Televisión, ha vivido este fin de semana un momento tan tenso como surrealista que se ha hecho viral en las redes sociales. El concurso de canción española y copla llegaba a su momento decisivo con los participantes jugándose el pase a la final. Y esa tensión fue demasiada para una de las aspirantes.



Dentro del Reto Final, Sandrina empezó a cantar el clásico de la copla Triniá, que popularizó en su día Concha Márquez Piquer, cuando de repente se quedó en blanco. Y en vez de inventarse la letra, tararear o poner el micrófono al público para salir del paso, la cantante paró la actuación y empezó a gritar: "¿Puedo empezar otra vez? Por favor, ¡que me la sé entera, que me la sé entera!", decía desesperada.





No he visto cosa igual en la televisión española pic.twitter.com/jNKKLaqVOa — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) February 6, 2022

El pianista, tocando la canción pese a que la cantante se había desplomado.

Alicia Senovilla, con la lata escondida tras el abanico.

Y volvió a cantar, pero a los pocos segundosUn desplome, vestida con la bata de cola, que muchos no se creen porque parecía un tanto teatralizado, como si fuera una forma de huir del ridículo vivido. Y porque un par de segundos después, al enterarse de que¡Mi madre, mi madre!". Y a todo esto,sin saber qué hacer, porque la música es en directo.se colaba en plano la cabeza de Pepe el Marismeño, jurado del concurso; en pantalla sólo se veían las palabras 'Reto final' mientras se oían los gritos del público, los chillidos de Sandrina a su madre, alguien entre los espectadores gritaba "¡asesinos!" no sabemos a quién... Surrealismo total.Y en ese momento apareció la presentadora,con un abanico que escondía por detrás una lata de Coca-cola y haciendo gestos de no saber qué hacer y de intentar recibir órdenes. Así que"Estamos un poco sorprendidos. A Sandrina yo creo que los nervios le han jugado una mala pasada. Ehhhh, y bueno, nos marchamos y ehhh... les esperamos el próximo sábado, y ehhh..., al final los nervios no son buenos compañeros".Tras este abrupto final,"Después de lo ocurrido en el final de gala de hoy, desde A tu vera queremos mandar un mensaje de tranquilidad y comunicar queLa semana que viene os mantendremos informados y sabremos el desenlace del reto final".