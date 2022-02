El gesto de una niña china para proteger a su perro cautiva a las redes

Los fuegos artificiales son un evento que no puede faltar en muchas celebraciones. Congregan a miles de personas de todas las edades para disfrutar de sus juegos de luces acompañados, casi siempre, de un ruido ensordecedor.



Hay personas con mucha sensibilidad auditiva para las que resulta molesto un ruido tan intenso. Algo parecido ocurre con los perros, ya que tienen el oído todavía más sensible que el de los humanos. Además, estas situaciones les generan auténtico terror y mucho estrés al no saber de dónde procede tanto ruido, ni qué está pasando.



La semana pasada las celebraciones del Año Nuevo chino inundaron de fuegos artificiales muchas ciudades del gigante asiático y han dejado una entrañable imagen que se ha hecho viral en redes sociales para sensibilizar sobre el sufrimiento de estos animales.



Se trata de un vídeo en el que una niña de muy corta edad tiene un gesto muy cariñoso con su perro para protegerle del ruido. En él se ve cómo la niña, ante el estruendo de los fuegos artificiales, tapa con sus pequeñas manos las orejas de su mascota para que el ruido no le asuste. Lo cierto es que los cuidados de la pequeña parecen surtir efecto, ya que el perro permanece muy tranquilo.





Heartwarming moment during Chinese New Year celebration:

The little girl covers her pet's ears to avoid the scare of fireworks. pic.twitter.com/wYxO7YAO4C — Tong Bingxue ??? (@tongbingxue) February 2, 2022