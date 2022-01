El filete empanado que es igual que el oso 'perjudicado' de Cádiz

Uno de los personajes que nos ha regalado este principio de 2022 ha sido ese oso polar "perjudicado" de la cabalgata de Cádiz. Así bautizaron en la retransimisión del evento al muñeco del animal que arrancó el desfile con la cabeza totalmente caída hacia un lado, gererando risas no sólo en la ciudad andaluza sino volviéndose viral por las redes sociales y creando decenas de memes.



Costará olvidar a ese oso, un disfraz que acabó tirado y abandonado junto a una marquesina de autobús, pero que sigue muy presente en internet y en cualquier grupo de WhatsApp que se precie. La última imagen relacionada con el oso blanco es la de una tuitera que ha subido una foto del pollo empanado que se estaba friendo y cuya forma recuerda muchísimo al plantígrado de la cabalgata gaditana.



"Me estaba haciendo un filete empanado y me ha aparecido el oso de la cabalgata de Cádiz", tuitea @andreaaarl, en un post que ya acumula más de 82.000 likes y que también se ha vuelto viral.





me estaba haciendo un filete empanado y me ha aparecido el oso de la cabalgata de cádiz pic.twitter.com/nU2UB8EXca — andrea ? (@andreaaarl) January 13, 2022