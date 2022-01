Ángel Martín se convierte en tendencia en Twitter por su zasca en La Sexta

Ángel Martín, humorista y expresentador de 'Sé lo que hicisteis', se ha hecho viral este domingo por la respuesta que dio en La Sexta Noche la noche del sábado cuando le preguntaron por los antivacunas.



Al preguntarle el presentador José Yélamo sobre Djokovic y las personas que han elegido no inocularse, Martín afirmó que no vacunarse es "una opción que tienes, y que eres libre de vacunarte o no vacunarte". También expresó preocupación por la tendencia de los medios a enfrentar estas dos opciones.







Calificó la situación de 'delicada' y lamentó que muchos medios 'no juegan con las mismas reglas' a la hora de anunciar el fallecimiento de una persona no vacunada o vacunada.



Para Martín, se trata de un debate que "se está estirando en el tiempo" y considera que el problema está actualmente en otro dato.



Usuarios de la red social han elogiado la respuesta del humorista. Hay quien la ha calificado como "ejemplar en cuanto a tolerancia, libertad y, sobre todo, para refutar la concepción supersticiosa, dogmática e inquisitorial, que se tiene de la ciencia".



