Lluvia de críticas al ciclista Rigoberto Urán por esta imprudencia con su hija

El ciclista profesional Rigoberto Urán ha recibido numerosas críticas en las redes sociales después de subir a Instagram un vídeo en el que se le ve entrenando con su bicicleta en la carretera y llevando a su hija Carlota, de sólo 9 meses, colocada en su pecho con un portabebés y sin casco ni ninguna protección.





El día de hoy el ciclista colombiano Rigoberto Uran salió a montar bicicleta con su hija Carlota?.



Opine!.. pic.twitter.com/hvsR9qfV8m — ? Momentos Virales ? (@momentoviral) November 17, 2021

Mijitos la cague, no lo vuelvo a hacer. Perdón ?? hace rato no me regañaban tanto?? pic.twitter.com/0b6xdWOamX — Rigoberto Urán ?U (@UranRigoberto) November 17, 2021

Ante el rechazo de los internautas a su imprudente acción, el colombiano del equipo Education First, que durante muchos años ha estado afincado en Pamplona, se ha visto"Mijitos, la cagué, no lo vuelvo a hacer. Perdón, hace rato que no me regañaban tanto", ha escrito en Twitter, añadiendo un vídeo en el que sale en la piscina con Carlota, a la que ahí sí tiene completamente protegida. "Doy disculpas. No lo voy a volver a hacer, de ahora en adelante la llevaré con todas las protecciones. No hagan eso, muchachos,Pero una cosa, es que a esta muchacha le gusta mucho la adrenalina", afirma Urán.