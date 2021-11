El vídeo del zorro que disfruta escuchando música

Hay estudios recientes que afirman que algunos animales tienen desarrollado un tipo de sentido del ritmo, o musical. Siempre se ha hablado también de que poner música clásica a las plantas puede favorecer su bienestar. No sabemos hasta qué punto es esto cierto, pero lo que sí parece (o quizá sea un deseo) es que el zorro que protagoniza el vídeo que acompaña a esta información se para a escuchar cómo un hombre toca el banjo en plena naturaleza. Y que parece que le gusta, porque permanece junto a él y no huye, como suelen hacer los zorros ante la presencia del ser humano.





Fox stops by to listen to the music for awhile ?? pic.twitter.com/4yofPJ8bHG