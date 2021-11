Prohibido el 'villancico' de Mariah Carey hasta diciembre

Las Navidades, o lo que las rodea, cada vez llegan antes: escaparates con Papá Noel, turrones bien cerca de las cajas de los supermercados, luces en las calles (sobre todo en Vigo) y el infalible All I want for Christmas is you. El villancico de Mariah Carey, publicado en 1994 (pero que cada Navidad se coloca en el top de ventas), es un clásico de las Navidades pero hoy en día no es raro empezar a escucharlo ya desde principios de noviembre, con lo cual para cuando acaban las Navidades ha sonado más veces que Los peces en el río.



Para hacerse una idea de su éxito, basta mencionar que ese vídeo está a punto de alcanzar los 700 millones de reproducciones sólo en YouTube.







Un bar de la ciudad de Dallas, en Texas (Estados Unidos), ha querido evitar esa sobreexposición a la canción de Carey y ha prohibido que los clientes pongan el susodicho tema antes del 1 de diciembre en la máquina de música que tienen instalada, y después de esa fecha sólo permitirá su consumo con moderación. "Saltaremos la canción All I want for Christmas is you si se reproduce antes del 1 de diciembre. A partir del 1 de diciembre sólo se permitirá una reproducción por noche", reza el cartel que el bar ha colocado junto a la máquina.



No es el primer año que lo hacen, ya lo han hecho en los dos años precedentes, pero este año se ha hecho viral debido a que un periodista colgó la foto del cartel en las redes sociales. Y la foto ha llegado hasta la propia Mariah Carey, que se lo ha tomado con humor, y aprovechando que un tuitero preguntaba si se iba a crear una guerra por Navidad, ha publicado una foto vestida de guerrera.