Esta usuaria compró un paquete de patatas y se llevó una sorpresa

La 'streamer' gaditana Paula Payann ha sido protagonista de un suceso que ha provocado asombro y risas a partes iguales. El pasado martes compartió el curioso 'regalito' encontrado en el interior de una bolsa de patatas: ¡unas gafas!



Según relató en un hilo de Twitter, su madre fue a hacer las compras a un supermercado. Como de costumbre, también añadió al carrito una bolsa de patatas de la marca Cortijo del Olivar.



Antes de cenar, la mujer se le acercó y le dijo: "Paula, me iba a comer estas patatas, pero ¿esto no son unas gafas?". En ese momento, su madre le mostró el paquete en el que ni siquiera se veían las gafas más allá de las patillas.





me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas (adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake) pic.twitter.com/dbMUxSV1GI