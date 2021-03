Un tiroteo estalla en medio de la retransmisión en vivo de este periodista

El reportero estadounidense Jeff McAdam del canal Fox5 se encontraba cubriendo en directo la decisión de readaptar la Convención Internacional de Cómics de San Diego (California) a las exigencias de la pandemia. De repente, un conductor decidió abrir fuego contra un agente de policía a escasos metros del periodista.



No obstante, McAdam continuó ofreciendo la información tranquilamente. Al percatarse de que los disparos no paraban, salió del encuadre de la cámara y añadió: "Hay algo que está ocurriendo aquí en la distancia. Creo que tenemos un tiroteo en el que intervienen agentes".



El profesional difundió las imágenes del momento y el informe oficial del Departamento de Policía de San Diego en su cuenta de Twitter.





Statement from police on shooting from last night. They said the 29-year old driver seemed to be impaired, officer asked him to step out of his car before the shooting started @fox5sandiego pic.twitter.com/lvKmbBzTVV