Mungialdea, espíritu comunitario

Olalde Aretoa de Mungia recibirá el próximo jueves, a las 18.30 horas, a los premiados en la XIV Laboral Kutxa DEIA Hemendik Sariak de Mungialdea: personas, asociaciones y entidades que se superan día a día en pro del bien común

DINAMIZADORES de la vida social, emprendedores, deportistas, sanitarios y trabajadores sociales conforman una red de personas que permiten que el territorio avance con paso firme. Son vecinos y vecinas que imprimen un carácter especial y auténtico a Mungialdea, y que por su esfuerzo y dedicación merecen ser protagonistas por un día. Es por todo lo que aportan de manera desinteresada por lo que los Laboral Kutxa DEIA Hemendik Sariak, que se celebran el jueves en Olalde Aretoa de Mungia (18.30 horas) reconocerán y brindarán un caluroso aplauso a estas personas, asociaciones, entidades y empresas de la comarca.

Por su destacada labor social será reconocido el personal de Emaús Fundación Social de Gamiz-Fika. Cuentan con un equipo multidisciplinar formado por integradores sociales, educadores sociales, psicólogas, trabajadores sociales, etc., y llevan más de 35 años trabajando en el abordaje del fenómeno de la exclusión social siempre bajo la misma premisa. "Que las personas sean el centro de todas nuestras actuaciones", destaca Pilar García.

A lo largo de estos años han ido poniendo en marcha diversos programas y servicios en Euskadi, Galicia y Asturias orientados a atender las necesidades de personas que pudieran estar en situación de riesgo y/o exclusión social. "Este marco teórico nos permite avanzar hacia un escenario innovador y de calidad, centrado en una atención individualizada, que reconozca las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, la calidad de vida de las personas y el ejercicio de sus derechos, a través de relaciones profesionales de ayuda", señala. Todo ello con el fin de favorecer, en la medida de lo posible, el desarrollo de su autonomía y refuerzo de recursos personales y relacionales, desde la consideración y el respeto a sus proyectos vitales. Así pues, destaca el programa de atención integral Bitartean, que es un "servicio que ofrece a las personas en situación de exclusión social, un conjunto de prestaciones técnicas de carácter polivalente, orientadas a su proceso de inclusión social, procurando que no se desliguen de su entorno habitual y ofreciéndoles un acompañamiento individualizado en su proceso desde un enfoque integral, comunitario y flexible".

En este sentido, el programa está formado por cuatro servicios en la actualidad. Por un lado, está el de atención residencial, ubicado en Gamiz-Fika, iniciado en 1996, y que es el que tiene más años de recorrido. Además, desde 2019 ofrecen tres servicios más: uno de apoyo a vida independiente, que atiende a personas en sus domicilios, principalmente en el municipio de Mungia, pero con acceso a personas de toda la comarca; un centro de día, ubicado en Derio, con 15 plazas y un servicio de intervención con familias. "El objetivo es acompañar a personas en situación de exclusión social para que desarrollen sus proyectos de vida, desde la mejora de la calidad de vida, el ejercicio de sus derechos, la participación activa, el empoderamiento y la mejora de la autonomía, sin obviar la participación comunitaria", expresa Pilar. Al mismo tiempo, participan en iniciativas sociales y culturales y contribuyen junto con el Ayuntamiento de Gamiz-Fika en diferentes acciones voluntarias en beneficio de la comunidad y del municipio: elaboración del muñeco del Olentzero y el muñeco de San Juan, rehabilitación del parque infantil, pintura de la biblioteca y piscinas...

En Laukiz, no hay plan que se les resista. La Comisión de Fiestas de Laukiz se llevará un merecido reconocimiento y un gran aplauso el próximo jueves en Mungia, por la gran labor que realizan en el pueblo, al que dan vida con numerosas actividades, desde las fiestas hasta una comida popular, el PIN de navidades o talleres muy variados. Tal y como comenta Hugo Parada, uno de sus integrantes, dentro de un grupo de unas 30 personas, "nosotros amamos Laukiz, creemos que es el mejor sitio del mundo y queremos que sea un pueblo vivo". Ese es sobre todo su objetivo, dar vida al pueblo, crear una identidad, que las vecinas y vecinos puedan disfrutar en Laukiz. "Es un pueblo con mucha extensión y creemos que es importante hacer cosas que hagan pueblo, que nos unan. Intentamos que sean actividades para todas las edades poniendo en valor la cultura vasca", explica. Siempre tienen como objetivo que sus actividades sirvan como punto de integración, y trabajan siempre con valores y objetivos en ese sentido. "Estamos muy agradecidos por el reconocimiento, le ponemos mucha ilusión, muchas ganas y que se acuerden de nosotros siempre hace ilusión", comenta. Entre las muchas actividades que llevan a cabo, "aunque este último año y medio ha sido muy difícil", destacan el PIN de Navidad para los más txikis, la comida popular por San Martín, conciertos como el de Gatibu recientemente o las numerosas exhibiciones y talleres para todo tipo de participantes. Parada pone en valor el apoyo del Ayuntamiento, del que "vamos de la mano y que siempre nos apoya". Sin duda, merecen ese aplauso y reconocimiento por dar vida al pueblo, por unir a sus vecinas y vecinos y por dejarse la piel desinteresadamente.

En la ceremonia también habrá hueco para el deporte. En este caso, si hay un referente en Bizkaia del hockey patines ese es Gatikako Iusturi Patinaje Kluba. En su breve trayectoria ha dado pasos agigantados, mostrando una destacada evolución, y el esfuerzo en la última temporada, sumamente complicada debido a la pandemia, se vio reflejado con el ascenso del equipo senior femenino a la liga OK Plata, la segunda competición estatal. Una gran recompensa para el club que hace unos años impulsó un proyecto de cantera.

Una vez dado el salto de categoría esta temporada el objetivo es mantenerse y desarrollar "el proyecto de cantera para ir trabajando con los deportivas más jóvenes para que vayan nutriendo al primer equipo", expone Sabin Bareño, presidente del club. Un proyecto de cantera con el objetivo de seguir creciendo y tratar de alcanzar algún día la primera división estatal.

Rapaces Iván Font y Maitane Azpillaga son los responsables de Rapaces Maruri, una empresa dedicada a la cría de estas aves con fines educativos. "Es un aula de la naturaleza", definen. Y es que no es un centro de cría con fines comerciales. "Está enfocado a la educación", sostienen. Hace dos años se afincaron en Maruri-Jatabe, donde tienen un espacio de 40.000 metros cuadrados que alberga más de medio centenar de rapaces procedentes de los cinco continentes aunque el 70% de sus ejemplares son autóctonos. También crían sus propios halcones y participan en proyectos de recuperación de la lechuza. Iván Font, natural de Mataró, aprendió durante su estancia de más de una década en Extremadura todo lo que sabe de las aves rapaces. Allí forjó su pasión por estos animales. Por su parte, Maitane lleva cerca de dos décadas de experiencia como profesora ecuestre y hace cinco años decidió empezar a criar sus propios ponis.

En los últimos años han ofrecido diversas exhibiciones de vuelo en diferentes localidades del Estado con el objetivo de enseñar a los niños y niñas las peculiaridades de estos animales. "Para ellos son completamente desconocidos. No están acostumbrados a verlos de cerca y también les explicamos los problemas que tienen y la función que cumplen en la naturaleza", explica. Pero además de aves rapaces su proyecto educativo se compone también de animales domésticos como ponis, caballos, etc., con una huerta ecológica. Todo ello destinado a realizar talleres, cursos y demostraciones para personas con diversidad funcional, niños con autismo, terapia con rapaces, equinoterapia, etc. De esta manera, fusionando todos sus conocimientos y experiencia impulsaron Bitxos Maruri-Jatabe, empresa que engloba a todos los animales de los que cuidan. En el último lustro han trabajado dando charlas medioambientales y participando en espectáculos de cetrería por todo el Estado y a nivel internacional. Sin embargo, durante este tiempo soñaban con materializar el proyecto que verdaderamente les apasiona: crear un centro educativo y divulgativo de la naturaleza. "Queremos que la gente que venga aquí pueda aprender a observar el plumaje de un ave rapaz o a cultivar sus propios productos en la huerta", explica Iván. También organizan talleres, cursos y demostraciones para personas con diversidad funcional, niños con autismo, terapia con rapaces, equinoterapia, etc., para lo cual han adaptado el centro pensando en las personas con movilidad reducida.

Dinamizador social Por otro lado, uno de los nombres propios de la tarde será el de Pablo Brogeras. Natural de Aranda de Duero, pero fruiztarra de adopción, destaca por su actitud ejemplar como ciudadano, puesto que trabaja incondicionalmente y desinteresadamente por el pueblo desde que llegó a vivir a Fruiz hace ya 16 años. A diario contribuye intensamente a mejorar la vida cultural del municipio. Así, por ejemplo, ha organizado el kirol eguna a lo largo de varios años, es miembro del coro y sus grandes habilidades sociales le han llevado a preparar los juegos infantiles durante las fiestas. "Si queremos un pueblo con vida cada uno tiene que aportar", afirma. Además con su originalidad y entrega, ha convertido las comuniones en un espectáculo que enamora a las familias, que acuden incluso de otros pueblos a hacer la comunión en Fruiz. Antes de recalar en la localidad, ha vivido en otras localidades como Bermeo, donde residió durante una década, o Gatika. Aprendió euskera y hoy en día es docente en el colegio Urdaneta. Además es la persona que puso en práctica el término de huerta urbana en Fruiz, con una espléndida cosecha junto al campo de fútbol. "Yo le llamo el fitness garden porque ahí me paso las horas dándole a la azada", indica. Enamorado de la vida rural es de los que cuando se comprometen con alguna tarea le gusta llevarla a cabo bien. No hay más que ver los tomates de su huerta.

Sin duda, las empresas hacen que una comarca avance, que mire al futuro y el escenario sea esperanzador, permiten también crecer a las personas. Ejemplo del buen hacer y de haber sabido adaptarse es Otazua Passivhauss Bioconstrucción de Arrieta. Tal y como explica Ángel Clemente, la empresa la funda José Ángel Otazua, lo que era una antigua serrería la convirtió en una carpintería. "Pero llega un momento en el que debe decidir si seguir como carpintería o dar el salto a fabricar tejados en madera, y tiró por ahí. Él hacía las mediciones de un modo más manual, sobre todo comparando con los medios que hay ahora". Para Clemente está claro que "el origen fuerte de esta empresa es él. Yo le conocía hacía muchos años, me encantaba el equipo que trabajaba en la empresa y lo que hacían, y al jubilarse le compré la empresa". Los tiempos cambian y otra vez ha tocado adaptarse, evolucionar, y Clemente es quien ha impulsado la otra parte de la empresa, la de construir edificios pasivos. Tal y como cuenta, "creo que somos únicos mecanizando de modo tradicional, eso lo hemos aprendido de José Ángel. Lijamos a mano, se trabaja a la antigua pero lógicamente adecuándonos las necesidades actuales. Somos constructores en madera, tenemos el conocimiento y las capacidades para hacer las cosas como se hacían antes, pero sí me he encargado de conseguir las herramientas que hoy día existen para que sea ágil y rápida". Esa otra pata de la empresa, "en la que llevamos siete u ocho años, tiene que ver con la eficiencia energética, las viviendas y edificios pasivos". Asimismo tienen un sistema "único para rehabilitar caseríos haciendo que sean viviendas pasivas. Esto quiere decir que tienen casi consumo nulo o casi nulo, por decirlo de alguna manera". Es importante también destacar que utilizan materiales de construcción lo más cercanos y ecológicos posibles, "somos una empresa pequeña y nos podemos permitir esos lujos y hacer lo que queremos", concluye.

Qué sería de las personas sin personas sanitarias, como Teresa López, otras de las premiadas. Acaba de jubilarse tras una vida laboral dedicada a las personas y recibirá también un reconocimiento por su trabajo como médica de atención primaria. Los últimos 13 años ha trabajado en Laukiz y Maruri, y los veinte anteriores hizo lo propio en Gamiz-Fika. Siempre "he trabajado en el medio rural y me ha gustado mucho el contacto con la gente y la proximidad. La atención primaria es el primer contacto y debe ser un servicio cercano y próximo", comenta. En el medio rural "les acompañas a lo largo de toda la vida de las personas, he visto crecer a mucha gente y es una atención y un contacto especial". Todos estos años ha acompañado como médica a muchas personas, con la que "se establece una relación especial, conoces muchos aspectos de sus vidas y al final una médica en los pueblos pequeños es algo más", cuenta. Ahora, con la jubilación, "llega una etapa diferente, bonita, pero toca asimilarla". De todos estos años, se queda sin duda "con la cercanía, la calidez de la relación entre ella como médica y sus pacientes", a los que se podría decir que ha acompañado desde su niñez.

Educación y deporte En la gala de los Laboral Kutxa DEIA Hemendik Sariak serán reconocidas dos iniciativas de Mungia que tienen una gran importancia. Por un lado Munegane Kultur Elkartea o Interclubes y por otro, Interampas. Ambos proyectos trabajan por la educación integral de las niñas y niños, con el deporte como uno de los grandes protagonistas. En el caso de Interclubes, nace con la intención de "impulsar el deporte en general dentro del municipio o más bien en la comarca", explica Asier Onaindia. La idea era tener una voz común de los diferentes clubes deportivos del municipio, y son nueve los que se han unido, desde el club de rugby hasta el de natación. "Creemos que el deporte es muy importante, a nivel de la salud de los niños y niñas, también para el ocio y la educación", y para ello sus primeros objetivos fueron "la creación de la Escuela Municipal de Deportes y poner en marcha el Plan General de deportes dentro de la comarca, siempre en contacto con el Ayuntamiento". En cuanto a la Escuela Municipal de Deportes, lo que se trata es de que "todos los niños y niñas puedan hacer deporte, que cualquier niño se pueda apuntar y entonces se organicen recursos e instalaciones para que, primero, sea totalmente gratuito, tenga garantía de calidad y puedan hacer deporte con todas las facilidades". Hay más objetivos, ya que la colaboración entre los clubes puede llevar a mejorar sus prestaciones, como cursos de formación, compartir recursos, etc. En este sentido, los servicios generales o comunes pueden gestionarlos de manera mancomunada, por ejemplo "la formación en primeros auxilios, la formación general de psicología con los menores, contar con preparadores físicos o fisioterapeutas, masajistas", es decir, "servicios generales que podamos compartir entre los clubes que forman parte de la asociación", explica Onaindia. Y en cuanto al Plan General del Deporte, "se trata de ver qué instalaciones hay disponibles, los recursos necesarios, etc., hacer un estudio e impulsar unas instalaciones completas, viendo lo qué necesitamos los clubes del pueblo a nivel general, y el Ayuntamiento ya comenzó a trabajar en esto, y queremos darle un nuevo impulso".

En el caso de la denominada Interampas, llevan trabajando desde el curso 2015-2016. Las AMPAs de los colegios se reunieron y lo que unía a todas era la importancia del deporte para los niños y niñas. El primer paso fue, en la misma línea que persigue Munegane Kultur Elkartea, que cualquier niño que quisiera practicar un deporte, pudiera hacerlo independientemente del colegio en el que estuviera. Forman parte del convenio de colaboración de Interampas las AMPAs de Bakio, Bentades de Mungia, Gatika, Lauaxeta BHI de Mungia, Larramendi Ikastola de Mungia, Laukariz y las Asociaciones de Padres de Alumnos de Legarda de Mungia. Esta unión representa a más de 9.000 personas, entre alumnado y padres y madres.

El objetivo común es claro: "Trabajar por el desarrollo integral de los niños y niñas de la comarca", explican. Pero de nada vale apostar por el deporte y la educación sin valores, por lo que "se instó al Ayuntamiento de Mungia a trabajar el tema de los valores en el ámbito de las actividades deportivas, ofreciendo formación en valores para el ámbito deportivo, lucha contra la desigualdad, bullying o acoso escolar". Priorizan además que haya igualdad de oportunidades para alcanzar los objetivos de la Educación Deportiva, promoviendo la implantación de la diversidad deportiva en los municipios.

CONVOCATORIA

El jueves 28 tendrá lugar la gala de los XIV Laboral Kutxa DEIA Hemendik Sariak, a las 18.30 en Olalde Aretoa de Mungia.

