Laudio recopila en un libro palabras propias populares

Laudioko berbak/Palabras de Llodio. Es el título del libro presentado el martes en el salón de plenos de la casa consistorial que recoge algo más de 300 vocablos que "además de por su interés léxico, se han convertido por derecho propio en patrimonio cultural, único e intransferible, de nuestro municipio y sus gentes", explicó su autor, Félix Mugurutza, en el transcurso de un acto en el que estuvo acompañado por representantes de todos los grupos de la corporación local. Y es que la obra es el primer número de la colección que bajo el epígrafe Laudioko herri-ondarea editará el Ayuntamiento para dar a conocer y poner en valor el rico patrimonio de la localidad y que compartirá como símbolo la singular celosía que adorna las verjas del complejo edificatorio del parque de Lamuza, antiguo palacio de los Marqueses de Urquijo.

"Las generaciones que nos preceden nos han dejado una maleta con un montón de saberes que se están perdiendo. Este proyecto, en el que participarán diferentes autores, tiene como objetivo recoger y transmitir todo ese conocimiento popular, eso que la gente no era consciente de que podía tener una repercusión social de cara a futuro, pero que se ha convertido en patrimonio inmaterial", destacó Mugurutza al tiempo que avanzó que el próximo título, previsto publicar en diciembre de 2021, versará "sobre las costumbres, leyendas, mitos y rituales de Laudio, una valiosa información que no está plasmada aún en ningún sitio".

Tesoro léxico popular



Los términos incluidos en este primer volumen ha sido definidos por su autor como "tesoro léxico popular" y "el espejo de lo que fuimos, somos y, quizá, seamos". Gran parte de los términos son "usados con normalidad por la gente de mayor edad, no así por las siguientes generaciones" y no todas las palabras recogidas proceden estrictamente del euskera. "Aunque no son vocablos exclusivos de Laudio, la conjunción de estos 300 términos solo se da aquí", destacó Mugurutza que quiso dedicar la publicación "a mis padres, de quienes he extraído y extraigo mucha información, y a todo el pueblo de Laudio, porque es para ellos y son muchos los que han hecho aportaciones que me han permitido afinar más en el trabajo".

Cada palabra viene con su correspondiente explicación, tanto en euskera como en castellano, y aunque resulta difícil extraer ejemplos, el autor citó algunas singulares como derroñar "muy propia y característica de nuestro pueblo para decir que se ha producido un corrimiento de tierras, un desprendimiento", koipetsu "utilizada por muy pocas personas y que en nuestro entorno hace referencia al tocino asado al fuego, cuyo goteo se dejaba caer sobre el pan", putxa "prácticamente desconocida en el entorno urbano del municipio, pero que se emplea en el ámbito rural para denominar a la cuajada, especialmente la elaborada con leche de oveja".

Y como el objetivo es transmitir y difundir toda esta riqueza patrimonial, se va a regalar un ejemplar por cada domicilio del municipio. Para obtenerlo, solo hay que acudir con el DNI a la planta baja del ayuntamiento, en horario de 9.00 a 13.00 horas, para acreditar la residencia de empadronamiento, y no hay fecha límite para recogerlo.