Gautegiz Arteaga tiene los "ingredientes necesarios" para "ser felices"

Urdaibai Bird Center, museo de la naturaleza ubicado en plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en Gautegiz Arteaga, ha defendido que este municipio cuenta con "los ingredientes necesarios" para que sus vecinos "sean felices" ya que "pueden experimentar numerosas especies de aves diferentes en su vida diaria". En un comunicado, Urdaibai Berd Center ha señalado que el último estudio de "Ecological Economics", en el que han participado diferentesorganismos y universidades de Europa, pretendía "corroborar cómo la naturaleza influye en el bienestar humano de diferentes formas y anivel continental".

El objetivo del análisis, titulado "The importance of species diversity for human well-being in Europe" era, según los responsables este museo de la naturaleza, "examinar la relación entre la diversidad de especies y la satisfacción con la vida a nivel europeo". Con este fin, los investigadores estudiaron la conexión entre la diversidad de especies en su entorno y la satisfacción con la vida en más de 26.000 adultos de 26 países europeos.

El análisis concluye que los europeos están "particularmente satisfechos con sus vidas si su entorno inmediato alberga una gran diversidad de especies", según ha explicado el autor principal, el investigador de doctorado en el Centro de Investigación de laBiodiversidad y el Clima de Senckenberg (Alemania), Joel Methorst. Los autores también examinaron los datos socioeconómicos de las personas que fueron encuestadas y, descubrieron "que la diversidad de aves es tan importante para su satisfacción en la vida como lo son susingresos económicos".

"Los europeos más felices son aquellos que pueden experimentarnumerosas especies de aves diferentes en su vida diaria, o que viven en entornos casi naturales que albergan muchas especies", concluyeron.





GRAN DIVERSIDAD



Urdaibai Berd Center ha destacado que el municipio de Gautegiz Arteaga, ubicado en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, "rebosa de esta espléndida biodiversidad". Según ha indicado, más de 250 especies diferentes de aves están presentes en este entorno a lo largo del año y "se pueden observar con relativa facilidad". "El águila pescadora, el esquivo avetoro o la viajera espátula son unos de sus tesoros", asegura.

Por otro lado, añaden que "los últimos galápagos europeos están aquí presentes" e "incluso uno de los mamíferos más amenazados de Europa, como es el visón europeo, tiene en este pueblo uno de sus últimos reductos". "En resumen, no solo Euskadi sino Europa también, cuenta con este pequeño pueblo que acoge un gran reservorio de biodiversidadque acompaña a sus habitantes", precisa. Por ello, asegura que "atendiendo a las conclusiones de estos estudios", Gautegiz Arteaga "poseería los ingredientes necesarios para que sus habitantes sean felices, dado el equilibrio existente entre personas y naturaleza".