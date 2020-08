Lekeitio recuerda la suspensión de sus fiestas y el Antzar Eguna con un emotivo vídeo

El Ayuntamiento de Lekeitio acordó el pasado mes de julio suspender la organización del Antzar Eguna, prevista para el 5 de septiembre, al no poder cumplir con las medidas de seguridad para evitar contagios de coronavirus.

En una nota, el Consistorio anunció esta decisión, que fue adoptada con "pena" por no poder celebrar este año un evento que, por primera vez en el último medio siglo, estaba previsto que tuviera lugar en sábado.

El Consistorio ha decidido hacer un recordatorio hoy, dada la situación que se vive debido a la pandemia de covid-19, donde pide que no se celebre ningún tipo de festejo por parte de los ciudadanos y que nadie de otros lugares acuda con esa intención.



COMUNICADO DEL AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO



Este año no es como los demás. Este año no podremos celebrar las fiestas de San Antolín debido a la grave situación provocada por el covid-19. Aparte de las fiestas, está la salud de todos y tenemos que actuar con responsabilidad.

Los grupos políticos que formamos el Ayuntamiento de Lekeitio mediante esta declaración queremos hacer llegar este mensaje a la ciudadanía:

1. Tened en cuenta que este año no celebramos las fiestas; no tengamos actividades o actitudes que puedan impulsar a hacer fiesta o a crear aglomeraciones, especialmente el 1 de septiembre (día de Bajada) y el 5 de septiembre (Antzar eguna).

2. A los que viven en otro país, por otro lado, pedimos que no vengan a nuestro pueblo a hacer fiesta.

3. Los representantes del Ayuntamiento de Lekeitio tenemos toda la confianza en que los lekittarras nos vamos a cuidar una vez más, que vamos a actuar con sentido común, igual que hasta ahora.

Seamos la solución al problema y no el obstáculo. No dejemos que el virus llegue a una situación que no se puede dispersar y controlar en nuestro pueblo. Nuestras acciones pueden tener graves consecuencias en nosotros y en las personas que amamos. Seamos razonables y actuemos con respeto, antes de que sea demasiado tarde.

Para poder celebrar las fiestas y estar juntos el próximo año, más que nunca, es necesario tomar medidas y cuidarse mutuamente. Estamos seguros de que lo haremos.

Este año, no toca!