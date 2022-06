Portugalete destapa las heridas de la guerra y los 7 bombardeos que sufrió en una exposición

Tan importante como dar pasos adelante es recordar los pasos ya dados, con sus aspectos brillantes y oscuros. Eso es lo que está haciendo Portugalete, villa que ayer miércoles vivió el 85 aniversario de uno de los episodios más oscuros de sus siete siglos de historia: La toma de la villa por parte de las tropas franquistas en el desarrollo de la Guerra Civil. La huella que dejó en Portugalete el alzamiento del bando nacional frente al modelo democrático fue muy profunda. La sinrazón de la guerra acabó con la vida de 1.200 jarrilleros, muchos –se calcula que un tercio de la población– tuvieron que exiliarse y durante el conflicto bélico la noble villa fue víctima de siete bombardeos. Todo eso no puede caer al baúl del olvido, por lo que Portugalete está recordando su pasado más oscuro para que la ciudadanía en general no olvide lo ocurrido, los más jóvenes conozcan con precisión lo que pasó y que, en definitiva, tratar de seguir dando pasos en una reparación que, aún 85 años después no ha llegado al nivel mínimo deseable.





El Puente Colgante fue destruido parcialmente. Foto: M.A.P.

Por todo ello, hasta el lunes Merkatua acoge una exposición fotográfica organizada por la asociación de Memoria Histórica Oroituz, una muestra que recoge imágenes muy impactantes y simbólicas del transcurso de la Guerra Civil en la noble villa jarrillera. Así, se pueden ver instantáneas que muestran el Puente Colgante destruido parcialmente, una acción que llevaron a cabo ingenieros dependientes del Ejército Norte del bando republicano para tratar de impedir la entrada a la villa desde la margen derecha o fotos que demuestran que el convento de Santa Clara resultó seriamente dañado. "Esta exposición muestra a través de fotografías el desastre que supuso los bombardeos que padeció Portugalete. Fueron siete los bombardeos registrados y quienes lo vivieron no lo olvidan. Mi aita tiene cien años y sigue recordándolo perfectamente", explicó Esther Urbina, miembro de Oroituz. Desde la asociación de Memoria Histórica se sigue trabajando en la investigación y la divulgación de todo lo que ocurrió en la villa en la Guerra Civil y echan de menos una mayor investigación sobre las acciones realizadas por el franquismo contra las familias portugalujas republicanas. "Durante mucho tiempo se han hecho cosas con intereses propios del régimen franquista y ha de ir clarificándose. Espero que se restituya el patrimonio municipal que en su día se le usurpó al pueblo de Portugalete. Aún hay mucho por investigar en este sentido. Estamos trabajando para que se clarifique. Necesitamos verdad, justicia y reparación", aseguró Andrés Vitores, miembro de Oroituz.

Mientras esa reparación llega, algo que lleva décadas esperando mucha gente, Oroituz continúa trabajando para que se conozca la dimensión que tuvo la Guerra Civil en Portugalete. Imágenes como las que componen esta muestra llegarán, a buen seguro, a muchos jóvenes que podrán hacerse una idea de lo que ocurrió en su villa durante la Guerra Civil. Además, en la jornada de ayer, en conmemoración del 85 aniversario de la entrada de las tropas franquistas en la noble villa, en los exteriores del centro cultural Santa Clara, junto a la escultura que recuerda a las víctimas de la Guerra Civil, tuvo lugar un homenaje con el que Portugalete pretende mantener vivo el recuerdo de aquellas personas que vieron segadas sus vidas por aquellos que, saltándose el orden democrático, sometieron a través de la violencia a todo un pueblo durante cuatro décadas.

