Santurtzi busca un hogar feliz a los perros y gatos abandonados

Por desgracia, en muchas ocasiones no se encuentra un hogar feliz a la primera de cambio. Hay mascotas que tuvieron la mala suerte de caer en una familia en la que no se les quiso como es debido y acabaron siendo abandonados. En ocasiones, por fortuna, la vida brinda una segunda oportunidad y así les ha ocurrido a una decena de mascotas que actualmente cuida la protectora Zaunk y que son los protagonistas de la nueva edición de la campaña No Compres, Adopta que desarrolla el Ayuntamiento de Santurtzi hasta mañana sábado en el parque central de la localidad marinera. Quienes paseen por esta zona de Santurtzi podrán ver in situ a algunos de estos animales hoy viernes en horario de 16.00 a 20.00 horas y mañana sábado de 10.00 a 14.00 horas.

Pese a todo lo vivido y padecido, a estos animales se les percibe en la mirada la ilusión y las ganas de jugar y compartir momentos con aquellos que decidan regalarles cariño. Es el caso de Mojito, un perro que tiene cuatro años y medio y que desea hallar un nuevo hogar en el que le cuiden y le ofrezcan mimos. Mojito estuvo ayer jueves en el parque central de Santurtzi en la jornada inaugural de esta iniciativa que ya está totalmente consolidada en el calendario de eventos santurtziarra. Juguetón a la par que atento, no perdía detalle de todo lo que ocurría a su alrededor y algunos de los que pasaban por las inmediaciones de la carpa instalada por Zaunk no podían evitar mirarle y esbozar una sonrisa. Al igual que Mojito, hay otros nueve perros y gatos que buscan un nuevo hogar. Es el caso de Drako, un pitbull que cumplirá cuatro años en agosto y que destaca por ser muy sociable. Drako tenía una buena base, pero los educadores de Zaunk han trabajado con ahínco las habilidades sociales y de comportamiento de este agradable can para que sea más fácilmente adoptable por quien quiera ofrecerle el cariño y la atención que merece.

Aunque ayer jueves no hubo ningún gato presente en la primera jornada de esta iniciativa, también hay mininos que buscan un hogar en Santurtzi. Por ejemplo, Mickey, una joven gatita común de un año y medio de edad que quiere asentarse en un hogar en el que reciba todos los cuidados necesarios y en el que ella, a cambio, ofrezca el amor incondicional que solo las mascotas pueden dar.