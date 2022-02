El pleno de Barakaldo frena el proyecto de bandera fabril

El pleno del Ayuntamiento de Barakaldo tumbó en la sesión celebrada ayer jueves el proceso de creación de una bandera oficial para la localidad fabril. Con los votos favorables de los ediles del PNV y la abstención de PP, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Barakaldo, no se logró la mayoría absoluta necesaria para trasladar la propuesta de enseña a las Juntas Generales de Bizkaia. De este modo, ha quedado en papel mojado los cuatro meses de trabajo en este proyecto en el que el Consistorio fabril se apoyó en la opinión de los expertos de la Sociedad Española de Vexilología.

Dichos expertos señalaron que los colores que debía tener la enseña oficial barakaldarra debían ser el amarillo y el negro y presentaron cinco posibles diseños con esos colores. Esos cinco diseños fueron entre los que votaron más de 2.600 barakaldarras en un proceso participativo que se saldó con la elección por parte de la ciudadanía de un diseño con tres líneas horizontales, dos amarillas y una negra. Pero pese a haber elegido la ciudadanía su proyecto de bandera preferido, la iniciativa no ha pasado el filtro del pleno municipal barakaldarra al no llegar a alcanzar la mayoría absoluta. Por ello, Barakaldo deberá esperar para tener su bandera oficial y seguirá siendo el único municipio de Ezkerraldea que, actualmente, no cuenta con una bandera que le identifique. Estaba previsto que de contar con la aprobación del pleno y de las Juntas Generales, la enseña sería una realidad para final de año .