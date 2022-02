Un Árbol de Gernika para el aniversario de Portugalete

El centro cultural Santa Clara es uno de los lugares más frecuentados por la ciudadanía jarrillera y, desde ayer, los jardines que están en las inmediaciones de este espacio cultural son el hogar de un retoño del Árbol de Gernika. La llegada de este roble a este punto de la geografía jarrillera se convirtió ayer en el primero de los actos oficiales ligados al 700 aniversario de la villa. No faltaron a la cita la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui, ni la plana mayor de la política municipal portugaluja, encabezada por su alcalde, Mikel Torres, ni las personas que están colaborando de forma activa en la confección de la programación con la que la noble villa jarrillera celebrará durante este año 2022 sus siete siglos de vida.

Al tratarse de una actividad relacionada con el 700 aniversario de la fundación de la villa de Portugalete, efemérides que se cumplirá el próximo 11 de junio, la figura de María Díaz de Haro, encargada de conceder la carta puebla a la villa, estuvo muy presente. "Sirva el acto de hoy para poner en valor y reconocer la figura de María Díaz de Haro, fundadora de la villa de Portugalete. Fue la Primera Señora de Bizkaia, conocida por el sobrenombre de La Buena. Esta mujer vivió una época azarosa de grandes perturbaciones, intrigas y luchas internas. Le arrebataron el Señorío por ser mujer, y no una, sino dos veces y tuvo que imponerse a su propia familia", apuntó Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia. Con el acto celebrado ayer, también se da cumplimiento a la solicitud formulada hace un año por el Ayuntamiento de Portugalete a las Juntas Generales de Bizkaia para tener un retoño del Árbol de Gernika. "Queremos agradecer a las Juntas Generales de Bizkaia y, en especial, a su presidenta, Ana Otadui, la predisposición que mostraron desde el primer momento que solicitamos tener un retoño del Árbol de Gernika con motivo del 700 aniversario de nuestra villa, su predisposición fue total", reconoció Mikel Torres, alcalde de Portugalete.

El plantado de este roble que tiene once años de edad es un baño de identidad para Portugalete y, también recordar su historia y reconocer la figura de su fundadora, María Díaz de Haro. En sus intervenciones, tanto Otadui como Torres remarcaron la simbología del Árbol de Gernika como garante del debate, del diálogo y del establecimiento de un marco jurídico común que blindaba los derechos individuales y colectivos. Algo que es muy necesario recordar en momentos como los actuales los que el fantasma de la guerra vuelve a sobrevolar el continente europeo con motivo de la invasión que está llevando a cabo Rusia sobre Ucrania.

la naturaleza no espera



Aunque el 700 aniversario no se cumple hasta el próximo 11 de junio, la naturaleza no espera, no entiende de fechas señaladas y se rige por sus propios calendarios. Es por ello, que el plantado de este retoño del Árbol de Gernika tuvo que celebrarse en la jornada de ayer. Así, de manera simbólica, representantes de las Juntas Generales de Bizkaia, del Ayuntamiento Portugalete y de la ciudadanía que está colaborando con el 700 aniversario, fueron echando la tierra que alimentará este roble que simbolizará parte de la historia y la cultura jarrillera, una historia que cumple ya 700 años.