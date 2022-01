Benito Lertxundi, Javier Gutiérrez y Vicky Luengo, en el Barakaldo Antzokia

El arranque de la temporada 2022 será muy potente en Barakaldo Antzokia. Y es que el teatro barakaldarra ha programado hasta el próximo mes de mayo un total de 23 espectáculos de los que once serán estrenos. Gracias a la programación confeccionada por Barakaldo Antzokia, llegarán hasta la localidad fabril artistas de la talla del actor Javier Gutiérrez o el músico Benito Lertxundi entre otros. "Si algo podemos destacar de la programación que presentamos, es la novedad de muchos de los espectáculos, que podrán verse por primera vez en Euskadi en nuestro teatro. Y es que el Teatro Barakaldo presentará hasta once estrenos, dos de ellos absolutos, entre los meses de febrero y mayo que son Ama y Mierda de Ciudad", explicó Rakel Olalla, presidenta de Barakaldo Antzokia.





La directora del teatro, Ana López, y Rakel Olalla, presidenta.

En esta ocasión, siguiendo la línea que suele marcar la programación de la bombonera barakaldarra, la dirección ha apostado por confeccionar una programación muy diversa y variada en la que tienen cabida disciplinas como el teatro, la música, la danza y el circo, entre otros. En este aspecto, el teatro será uno de los grandes caballos de batalla de Barakaldo Antzokia y la temporada teatral dará comienzo el próximo 5 de febrero con uno de los seis estrenos que habrá en este tipo de arte escénica; Las Aves, una versión de la compañía catalana La Calórica de la comedia de Aristófanes en la que el humor toma parte en el relato político. También en febrero se podrá ver sobre las tablas del teatro fabril a uno de los actores más importantes del Estado como es el gallego Javier Gutiérrez. El intérprete de películas como Campeones llegará junto a Vicky Luengo (Antidisturbios) el 19 de febrero con la obra Principiantes. La oferta teatral también tendrá mucho ritmo en marzo, concretamente, el día 12 de marzo se vivirá el estreno absoluto de Mierda de Ciudad, un montaje creado por la dramaturga Olatz Gorrotxategi que narra el movimiento del Rock Radical Vasco. Además, lo hace de una manera muy original, puesto que la obra se sumerge en la metáfora y a través del género western y figuras de indios y vaqueros de Comansi es como narra una parte de la historia de Euskadi que sigue siendo la banda sonora de muchos. Por su parte, de la programación teatral de abril cabe destacar la obra Nevermore de la compañía Chévere, un trabajo que se escenificará el 2 de abril y que muestra la historia del hundimiento del Prestige frente a la costa gallega.

En lo que a música se refiere, el próximo 4 de febrero llegará hasta el teatro barakaldarra uno de los cantantes vascos más reconocidos, Benito Lertxundi. Ya en marzo, pasará por la sala grande del teatro fabril la artista Clara Peya, quien actuará el 5 de marzo, mientras que en abril, concretamente el día 30, será Juan Valderrama quien llene de ritmos flamencos la sala grande de Barakaldo Antzokia. Para cerrar los conciertos de esta programación en la sala principal, el día 17 de mayo será el turno de Decarneyhueso. Por su parte, la sala 2 del teatro también acogerá varios conciertos como, por ejemplo, el que ofrecerá la gasteiztarra Kai Nakai el 17 de febrero y la actuación a cargo de Karmento que tendrá lugar el 7 de abril.

La danza también tendrá un peso muy importante en la programación de inicio de esta temporada. El 12 de febrero llegará a Barakaldo Antzokia el espectáculo Gernika de la compañía Bilaka, una actuación que será un estreno en Euskadi. Otro estreno en Euskadi será el de Lar de La Sal Teatro, un espectáculo de danza para niños que llegará a Barakaldo el próximo 10 de abril. Asimismo, también será un estreno en Euskadi la obra de danza La Muerte y La Doncella, que se escenificará el 23 de abril. Este es un espectáculo dirigido por Asun Noales y coreografiado sobre la música de Schubert y que ha sido uno de los grandes espectáculos del año hasta el punto de haberse hecho con el premio Max. Para cerrar la programación, el circo estará presente con Dejà Vù de Manolo Alcantará, quien hará reír al público el 13 de mayo.