Euskadi 4x4, una legión de amantes del motor que cuidan de la naturaleza

Salvaguardar los montes y caminos, cooperar con las autoridades competentes para lo que sea requerida, así como la ayuda a usuarios de vehículos de monte (todo terreno, motos, quads, ciclistas, etc.) o bien a las autoridades cuando sea necesario y se nos solicite. Además, promueven la concienciación del cuidado del entorno y la importancia. De hecho, estos son los principios fundacionales de Euskadi 4X4, asociación de voluntarios de ayuda y rescate, creada a finales el pasado año en Zierbena por aficionados vascos del 4x4. Divulgar las buenas prácticas y formar en la medida de lo posible a usuarios del monte en el cuidado del mismo y observar el entorno y el reconocimiento de las pistas forestales para informar a las autoridades de cualquier tipo de incidencia o riesgo para los montes y sus usuarios son otras de las tareas recogidas en los estatutos de esta asociación vasca. En la actualidad, el grupo reúne a más de 40 aficionados al 4x4 de todo Euskadi. "El nacimiento de nuestra asociación estuvo marcado por la necesidad, ya que como usuarios del monte fuimos a rescatar a un compañero de Araba que estaba en nuestro grupo de Telegram y había tenido un percance con la primera nevada que hubo el pasado invierno y antes de caer fuerte la Ertzaintza cortó las carreteras por precaución. Por ello pedimos permiso para poder ir a asistirle con nuestros vehículos que están muy preparados para este tipo de situaciones y nos dijeron que les parecía muy bien, que era muy noble nuestro empeño, pero éramos civiles y no nos permitieron subir a por él. El accidentado logró bajar con los acompañantes con los que iba, pero el vehículo acabó sepultado por la nieve durante casi una semana", relata Josu Arrillaga presidente de esta asociación de voluntarios que en este corto período de tiempo transcurrido desde su constitución ha logrado granjearse el respeto de entidades como Vost Euskadi o protección civil de Euskadi y colaborar con diversas asociaciones y entidades que han organizado diferentes actos en montes vascos.

"Hace quince días estuvimos de apoyo en una prueba de monte y este fin de semana estaremos colaborando en una salida montañera en Ugao-Miraballes. Nuestro papel es absolutamente voluntario y colaboramos también con Cruz Roja y con la DYA. Las carreras que hemos cubierto y las que vamos a cubrir se hacen de una manera totalmente altruista y vamos de apoyo para aquello que nos soliciten. Al final es el espíritu de colaboración de quien lleva toda la vida en el mundo del 4x4 y le gusta la naturaleza", explica Arrillaga. Este portavoz clarifica que "en contra de lo que algunas personas piensan de los aficionados al 4x4 nosotros no vamos a destrozar el monte. No somos así. De hecho, el pasado sábado fuimos a Akarlanda en Erandio acudimos a limpiar caminos de hojas y de árboles y ramas caídas en una iniciativa de protección civil de esa localidad".



Preparación



Uno de los puntos fuertes de esta asociación de aficionados al 4x4 es que cuentan con vehículos plenamente adaptados para moverse pos pistas forestales y por terrenos agrestes donde incluso los coches de la Ertzaintza tienen dificultades porque "sí que tienen mucha motorización, pero algunos llevan ruedas de Fórmula uno que no son aptas para según qué terrenos. Nosotros invertimos en nuestros vehículos y están dotados con instrumentación específica para nuestra afición que no viene en los coches de serie", señala Arrillaga, quien reivindica el papel que pueden jugar en estos escenarios montañosos. "Es importante decir que la mayoría de nuestros asociados son personas que por su trayectoria profesional en empresas o entidades como Cruz Roja o Protección Civil cuentan con conocimientos de primeros auxilios por lo que no solo somos conductores de 4x4 sino un elemento importante para una posible actuación en un terreno con dificultades de accesibilidad", subraya. Desde la asociación, con sede en el barrio San Román de Zierbena, reivindican el monte como un espacio que lo pueda disfrutar "todo el mundo y cuando decimos disfrutar queremos decir también cuidarlo y respetarlo. En la zona de los Montes de Triano nos han hecho una pequeña faena porque nos han cerrado muchos accesos porque los consideran zonas verdes cuando nosotros estamos viendo cómo se están cerrando por la maleza muchos caminos de uso no solo maderero sino de recorridos que hacen de cortafuegos y pueden ser utilizados por personas sin tener que meterse en zarzales", señalan desde Euskadi 4x4. Este año uno de sus proyectos más significados es poner en marcha junto con el hospital San Juan de Dios de Santurtzi una actividad dirigida a los niños ingresados por cáncer. "Nos encantaría organizar paseos por la naturaleza, acercándoles en nuestros vehículos y acompañados por sanitarios del centro médico, para que pudiesen disfrutar de entornos tan singulares como los Montes de Triano", avanza Josu Arrillaga.