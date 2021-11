El IES Dolores Ibarruri de Gallarta celebra desde mañana jueves su 50 aniversario

El curso 71-72 debió iniciar las clases en el ayuntamiento ya que el edificio no estuvo a tiempo.

El Consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz, presidirá mañana jueves la inauguración del extenso programa de actos de conmemoración del 50 aniversario del IES Dolores Ibarruri de Gallarta. Una celebración que se prolongará hasta el próximo mes de mayo y que contempla una sucesión de acontecimientos relacionados con el papel que esta institución académica ha jugado en este medio siglo de vida en el municipio minero. "Sus inicios no estuvieron exentos de dificultades ya que el curso 71-72 hubo de desarrollarse en la última planta del ayuntamiento de Abanto Zierbena ya que el centro no se pudo concluir a tiempo", rememora el actual director, José Luis Andrade quien significó que el programa de esta conmemoración quiere ser "participativo, que implique no solo a los alumnos actuales y a los que han pasado estos años por sus aulas sino también a toda la sociedad, desde el tejido asociativo a diferentes entidades y clubes, que en estos años han tenido una estrecha relación con este centro".

Los actos comenzarán mañana 4 de noviembre coincidiendo con el 50 aniversario de la celebración del primer claustro del centro docente que por entonces se situaba en el extrarradio del barrio de Gallarta que iba renaciendo tras la progresiva desaparición del antiguo Gallarta a causa del desarrollo de la actividad minera industrial que dejó como recuerdo de dicha población la enorme corta Concha II de la mina Bodovalle. Mañana también se abrirá una exposición con diverso material histórico del centro.





El día 13 de noviembre comenzará un periplo dedicado a la vida de la gallartina universal que da nombre al IES, Dolores Ibarruri Pasionaria, que comenzará con un itinerario familiar que, en colaboración con el Museo de la Minería del País Vasco, recorrerá algunos de los lugares que marcaron la vida de esta activista política. Un homenaje que tendrá continuidad el 18 de noviembre con la presentación del libro de Mario Amorós No pasarán, sobre la vida de esta mujer sobre la que ese mismo día habrá una mesa redonda vespertina (19.00) en la que participará su nieta, Lola Ruiz Ibarruri Sergueyeva. Paralelamente, entre mañana jueves y el 15 de diciembre estará abierto el plazo entre los alumnos menores y mayores de 18 años para participar en el concurso de vídeos cortos sobre "el "50 aniversario del Instituto en Gallarta".





A partir de enero de 2022, el programa abre sus puertas a la participación del municipio en general con la organización de diversas actividades deportivas, sociales y festivas. Así, el día 23 de enero se celebrará una carrera de relevos generacional entre equipos formados por alumnos y exalumnos de diferentes promociones. Febrero será el mes musical con la participación de coros del pueblo y de grupos locales de pop rock. Una sala de escape en febrero, marzo y abril, en colaboración con el Ampa de Askartza Isusi, una salida montañera para familias el 27 de marzo –de la mano del club Gallarreta–, una mesa redonda sobre la recuperación del euskera en el municipio y un bertso eguna jalonarán en abril el programa que tendrá su culmen con la presentación el 5 de mayo del libro 50 años del IES Dolores Ibarruri. Finalmente, una paellada popular que el 8 de mayo pondrá el broche social a este singular aniversario.

Conmemoración. El de noviembre de 1971, hace 50 años, se celebró el primer claustro del recién constituido Instituto Nacional de Enseñanza Media Mixto de Abanto y Ciérvana. Una fecha que marca el inicio de la conmemoración del centro.

Participativo. Los actuales responsables del centro han elaborado un programa de amplio espectro que intenta involucrar a la familia escolar de ayer y de hoy y la tejido asociativo del municipio al que sirve.

Inauguración. Según señalan desde el centro escolar, la apertura del programa conmemorativo contará con la presencia del Consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz.